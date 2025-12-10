我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨工梅嬿翎今（10）日遭爆一邊反罷免一邊幽會有女友的前球星林劭安。（圖／取自梅嬿翎Instagram）

▲青年高中時期被稱為「校草」的林劭安。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.30）

前女籃國手陳芷英近期無預警宣布退役，引發球迷關注，不過在退役之後，她的私人情感生活也在今（10）日遭周刊曝光，根據《鏡週刊》報導，陳芷英與交往五年的男友、同為籃球員的林劭安，疑似因第三者介入而陷入情變風波，而第三者身分被指為前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻之女梅嬿翎，其父母皆為知名主播，家庭背景備受矚目。知情人士向《鏡週刊》爆料，林劭安近來被指與梅嬿翎往來密切，兩人關係於今年6月開始轉趨曖昧。爆料人士指出，林劭安常向陳芷英報備外出，實際卻與梅嬿翎私下見面，甚至在梅嬿翎因公出差各地時，林劭安也多次同行入住飯店，舉止親密，相關情形在其工作環境中「早已不是秘密」。其中《鏡週刊》提到林劭安今年協助陳芷英籌辦生日聚會，竟還邀請梅嬿翎一同出席，讓毫不知情的陳芷英全程蒙在鼓裡，令熟知內情者感到不忍，因而向媒體揭露。此外，曝光的對話顯示，梅嬿翎明知林劭安已有穩定交往多年的女友，仍與對方保持密切聯繫，引發外界對三人關係的揣測。面對相關指控，梅嬿翎在報導刊出後僅回應「在忙」，隨後便失聯，未再提供說法。陳芷英則透過簡短訊息表示，她與林劭安皆認為「爆料內容不實」，但並未進一步說明細節。外界關注這段長達五年的感情是否會受到事件影響。林劭安在HBL青年高中時期打出知名度，其哥哥正是前UBA台師大隊長林劭恩。林劭安在賽場表現中規中矩，不過在場下因為帥氣外型曾被選上「校草」，在畢業之後就讀國體大，後續並未繼續朝球員之路發展。