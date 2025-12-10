我是廣告 請繼續往下閱讀

奧蘭多魔術隊朝著隊史久違的大賽榮譽再邁進一步！在今（10）日在NBA盃四分之一決賽中，魔術在主場以117：108逆轉擊敗邁阿密熱火隊，晉級四強準決賽，當家射手貝恩（Desmond Bane）狂砍37分率隊贏球。之後他們即將前往拉斯維加斯，與多倫多暴龍與紐約尼克之戰的勝方一決高下。這場比賽，魔術最多一度落後16分，但靠著當家射手貝恩的爆發拯救了球隊。他全場飆進37分（追平本季個人最高紀錄），外帶6籃板5助攻、三分球9投6中，成為逆轉關鍵。貝恩賽後表示：「我們只想贏球而已。Isaac在我們落後15分時喊話激勵全隊，我們知道比賽還沒結束。」除了貝恩，全隊先發五人皆得分上雙，包括班切羅（Paolo Banchero）得到18分與薩格斯（Jalen Suggs）得到20分並在第四節投進關鍵球，幫助魔術守住領先。全隊合計送出29次助攻，其中先發五人就貢獻20次，展現強大團隊戰力。熱火方面，鮑威爾（Norman Powell）攻下全隊最高21分，阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅（Tyler Herro）也合力撐起攻勢，但無法扭轉比賽。值得一提的是，熱火此役派出希羅、米契爾、阿德巴約、威金斯（Andrew Wiggins）與鮑威爾的先發陣容，是本季第三次使用該組合。魔術主帥J莫斯利（amahl Mosley）強調這項賽事對球員非常重要：「大家都想贏、想去拉斯維加斯、想要獎金。除了榮耀外，每位冠軍球員還可分得超過50萬美元的獎金。」這次NBA盃賽是魔術自2010年闖入東區決賽以來，最接近季後賽榮耀的一刻。他們現在距離隊史首座NBA盃冠軍只差兩場勝利。下一戰將在周六於拉斯維加斯舉行，對手將是暴龍與尼克之戰的勝方。