我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇上週無預警裁掉傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul），引發軒然大波。針對外界盛傳總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）在釋出前與保羅「零互動」、甚至拒絕溝通的傳聞，泰隆·魯親上火線嚴正駁斥，強調雙方一直有交流。不過他也證實，球隊營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）做出的這項決定，確實讓更衣室裡的球員們感到相當不滿與難過。「那不是真的，我們一直都有在講話。」泰隆·魯表示，「如果不跟他說話，我要怎麼讓他上場打球？確實，當我們告知他將跌出輪替名單時，那段時間對他來說很煎熬，畢竟他好勝心強，且對比賽充滿熱情。但在那之後，其實沒發生什麼事。」現年48歲的泰隆·魯澄清，當高層告知保羅必須打包回家時，他本人並不在場。但他透露，這個決定在球隊內部引發了不小的震盪。「他是大家的隊友，是每天一起並肩作戰的兄弟，他就是我們的一份子。」泰隆·魯接著說道：「這很艱難，這是球團、也就是勞倫斯做出的決定。但我們必須向前看，我不認為氣氛因此改變，只是沒人想看到他這樣離開。」雖然泰隆·魯試圖淡化衝突，但美媒爆料這起離隊風波的導火線，似乎源自於保羅對教練團戰術權限的挑戰。根據《Prime Video》記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，保羅曾在一場機上對話中，遭到助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）警告。起因是11月29日快艇擊敗達拉斯獨行俠的比賽中，保羅建議隊友雷納德（Kawhi Leonard）在決勝時刻去換防湯普森（Klay Thompson），此舉引發范甘迪不滿，並警告保羅沒有「特權」可以隨意更改防守戰術。事後，保羅甚至在社群媒體上貼出了「leeway（給點空間）」一詞的定義截圖，被視為無聲的抗議。儘管遭無預警解約，讓這位40歲的老將一度坦言「心裡仍有傷」，但在結束這段僅維持四個月的鳳還巢之旅後，原本被外界預期可能退休的保羅，心境似乎已轉趨平靜。他在接受訪問時表示：「比起任何事，我更興奮能陪伴家人。如果有機會，我也期待在未來的任何角色中貢獻微薄之力。」