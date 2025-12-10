女星小薰今（10）日遭爆料拖欠牙醫診所14萬元的牙齒矯正款項，男友鄭人碩也被牽連催債。對此，小薰透過經紀人否認此事，強調所有相關款項均已結清。翻看小薰社群，她昨日深夜也在IG曬出燦笑美照，露出潔白牙齒笑說自己很滿意治療結果，「真的謝謝細心又專業的醫生，幫我完成了這個心願。現在每天都更愛笑了！」看起來與牙醫診所並未鬧翻。
小薰否認欠牙醫14萬 經紀人：款項均已結清
小薰遭週刊爆料，2年前原本想戴隱適美牙套，談好價格14萬元，結果療程進行到一半，她又臨時改做美白貼片，所以只將貼片的款項結清，並未付前面的隱適美費用。對此，經紀人否認，強調：「她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」
小薰曬牙齒美照發聲 道謝醫師：幫我完成心願
而小薰本人昨日深夜也在IG發文，貼出多張露出牙齒的燦笑美照，直呼：「最近被不少人問到我的牙齒，謝謝你們的稱讚，讓我覺得這個決定太值得了！」小薰並未詳細提及自己做了哪些療程，但表示她把笑容升級了，「現在的牙齒，在保持自然樣貌的前提下，變得更整齊、更亮白了。」
小薰還直接標註牙醫診所，並向醫師道謝，「真的謝謝細心又專業的醫生，幫我完成了這個心願。現在每天都更愛笑了！」看起來與診所並未鬧翻。她更正能量鼓勵粉絲要懂得投資自己：「如果你們也有一件想做卻還沒做的『給自己的大禮』，勇敢去實現吧！」
小薰曾是黑澀會美眉 拿過金鐘女配角
小薰過去以黑澀會美眉身分出道，還組過女團黑Girl，後來轉戰戲劇圈，代表作包含《我的寶貝四千金》、《只為你停留》、《大債時代》。2021年更靠《大債時代》拿下56屆金鐘獎迷你劇集女配角獎，去年也以大愛劇《打怪任務》獲第29屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards, ATA）最佳女配角獎，演技與牙齒都越來越亮眼。
資料來源：小薰IG
