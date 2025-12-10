我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26賽季NBA交易大限剩下58天，各種流言蜚語開始滿天飛。不過，對於洛杉磯湖人的球迷來說，至少有一件事可以放心，紫金大軍的當家招牌不會離開。詹姆斯（LeBron James）的王牌經紀人保羅（Rich Paul）本週也在節目上公開掛保證，這位即將年滿41歲的傳奇球星，將會身穿紫金戰袍打完這個賽季。保羅（Rich Paul）在參加《Game Over》播客（Podcast）節目時，被主持人凱勒曼（Max Kellerman）問及詹姆斯是否有可能在季中離隊。對此，保羅給出了斬釘截鐵的回答：「不可能。」保羅反問道：「他要去哪裡？...難道詹姆斯去尼克會讓他們變強嗎？是的，當然會，但其他29支球隊也會說一樣的話。」保羅特別強調，詹姆斯合約中擁有「不可交易條款」，這意味著任何涉及他的交易案，都必須經過他本人點頭同意才能執行。詹姆斯在今年6月執行了本季價值5260萬美元（約新台幣16.4億元）的球員選項。如果他在賽季結束後決定不退休並繼續征戰，他將於2026年夏天成為自由球員。儘管確認詹姆斯將續留洛杉磯，但保羅對於湖人隊目前的競爭力卻抱持悲觀態度。雖然湖人目前打出17勝6敗的不俗戰績，暫居西區第二，但在這位王牌經紀人眼中，這支球隊距離總冠軍仍有一段差距。「我個人認為，湖人現在還不具備爭冠實力。不是現在，」保羅直言不諱地表示：「我不認為他們現有的陣容足以打進西區冠軍賽。從這個角度來看，我覺得他們還不夠格爭冠。」這番言論不禁讓人聯想到保羅在詹姆斯執行合約選項後曾發出的聲明，當時他強調「詹姆斯希望能爭奪總冠軍」且「重視贏得一切的現實機會」。如今隨著經紀人公開看衰球隊前景，是否會迫使湖人高層在交易大限前採取更激進的補強行動，將是外界關注焦點。值得注意的是，現年40歲、本月底即將滿41歲的詹姆斯正處於他生涯第23個賽季。受到季初坐骨神經痛傷勢影響，他本季缺席了開季部分賽事，目前在7場出賽中，繳出場均16.1分、7.6助攻與4.7籃板的成績單。雖然賽季才剛開始，但這位四屆年度MVP得主生涯從未在單一賽季場均得分低於20分，本季是否會因傷病與年齡影響而中斷這項驚人紀錄，也是球迷熱議話題。