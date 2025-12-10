我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA盃四強爭奪戰今（9）日在多倫多點燃戰火，紐約尼克客場以117：101輕取暴龍，成功闖入東區決賽。這場勝利不僅讓尼克得以在東區決賽會師奧蘭多魔術，更確立了他們作為「暴龍剋星」的地位。尼克目前對暴龍已豪取對戰跨季10連勝，場均可淨勝對手高達16.7分。尼克核心後衛布朗森（Jalen Brunson）無疑是本場比賽的英雄。他在首節便上演飆分秀，打滿12分鐘狂砍20分，其中所有出手都來自三分線外或中距離，各種精準的跳投讓暴龍防線束手無策。上半場結束，布朗森已貢獻26分。值得一提的是，布朗森在首節還上演了一段小插曲，與場邊的多倫多球迷公開「對嗆」，為比賽增添了話題性。比賽首節，暴龍一度以39：35微幅領先，但進入第二節，戰況急轉直下。暴龍進攻完全當機，單節僅得到13分；尼克則在布朗森的帶領下多點開花，打出一波19：4的強勢反擊，迅速將比分反超並拉開至雙位數。半場結束，尼克以69：52手握巨大的領先優勢。下半場，尼克始終掌握比賽主動權。儘管暴龍有英格拉罕（Brandon Ingram）攻下全隊最高的31分試圖追趕，但尼克在哈特（Josh Hart）連拿9分和布里吉斯（Mikal Bridges）三分命中的帶領下，始終將分差維持在安全距離。最終尼克以117：101大勝暴龍。全場比賽，布朗森18投13中，三分球9投6中，狂砍35分、4助攻、3籃板，投籃命中率高達72.2%，三分命中率66.7%。這也是他生涯第87次得分超過30分，並列尼克隊史第三。此外，哈特貢獻21分、6籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）也有14分16籃板的「雙十」表現。下一輪，尼克將在東區決賽中，迎戰奧蘭多魔術，爭奪NBA盃冠軍賽門票。