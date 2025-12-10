73歲的武打巨星洪金寶今年6月開設抖音帳號，陸續拍了一些短片，整個人狀態看起來年輕不少，甚至已經不用坐輪椅，引發外界討論；更有人懷疑洪金寶是注射了權貴都在使用的神祕液體，才能奇蹟回春。對此，洪金寶的大兒子洪天明出面澄清，強調這傳聞都是造謠，並解釋爸爸拍片時沒坐輪椅是為了上鏡頭好看，平常私下若需要長時間外出，還是會以輪椅代步。
洪金寶打神祕液體才回春？兒子洪天明澄清了
洪天明近日上網路節目《娛樂好好玩》，被問到關於爸爸洪金寶狀態回春、免坐輪椅一事。洪天明回應，「有些人不只是說我爸爸洪金寶，連李連杰都說…人好像變得不一樣了！所以我也問（爸爸）『你有沒有吃什麼藥或做了什麼？』其實網路上有很多揣測，說做了什麼治療，其實都沒有。」
洪金寶不用坐輪椅了？洪天明：僅拍片需求
洪天明笑說網路上的陰謀論讓他一度也忍不住起了疑心，甚至親自去問爸爸此事，但這些謠言確實都是假的，沒有網友所說的情況。至於為何洪金寶在抖音影片中不用坐輪椅，洪天明也替爸爸解釋，「因為拍影片、拍東西的時候，你不會坐著輪椅出鏡嘛…大家要理解」。
洪天明表示洪金寶要在鏡頭前拍短片當然會站起來活動，但洪金寶膝蓋確實有傷，加上他體重又比較胖，「所有壓力都在膝蓋上，他膝蓋痛，骨頭磨骨頭，腿會很痛」。所以平常外出時，洪金寶多半還是會選擇坐輪椅出行，減少膝蓋的負擔，但這並不代表他平時也都站不起來。
洪金寶積極控制糖尿病 靠飲食、運動變年輕
其實體重過重的洪金寶晚年確實還受到糖尿病所苦，有一陣子身體狀況很差，滿頭白髮看起來十分滄桑。但他近年靠飲食控制，血糖狀況已經逐漸穩定；洪金寶還分享過自己的養生菜單，他會盡量不吃澱粉，但還是會吃肉，也會攝取許多蔬菜，像是小黃瓜、番茄等。另外洪金寶也會在身體允許的情況下運動、登山，透過這些習慣改變，讓自己越活越健康，才給人變年輕的感覺。
資料來源：《娛樂好好玩》YouTube、洪金寶抖音
