▲田柾國、Winter緋聞瘋傳，SM竟不否認，似乎間接認了兩人戀愛ING。（圖／IG@bighit_ent、IG@imwinter）

BTS（防彈少年團）成員柾國近日被爆出和女團aespa成員Winter熱戀中，兩人被抓包有同款情侶刺青、衣服、飾品，目前HYBE依舊保持沉默、SM娛樂僅回應「沒有立場」，讓許多粉絲不能接受，甚至出動抗議卡車要求公司正面回應，開嗆要求田柾國退團。柾國日前爆出和Winter熱戀中，不過因為公司僅回應「沒有立場」，不承認不否認的態度讓許多粉絲認為公司就是默認兩人戀愛中，在社群掀起許多罵聲。其中有部分ARMY（BTS粉絲名）則花錢租了抗議卡車，要求HYBE公司正面回應，「公司操控大眾言論」、「退伍後不活動只顧談戀愛」等，甚至還有卡車上寫著，「不除掉刺青就退團」掀起許多爭議。而HYBE至今依然沉默，被猜測是因為近期老闆房時爀陷入詐欺醜聞中，因此透過旗下藝人醜聞來避風頭；反觀Winter所屬的SM娛樂，因事發後網路上流傳許多性騷擾言論、人身攻擊貼文等，今日宣布將大肆開告，強調將全力保護藝人的權益。BTS田柾國與女團aespa Winter近日傳出戀愛緋聞，兩人被粉絲抓包手臂後側有類似的「3隻小狗」刺青圖案，且兩人過去也曾被抓包穿著類似的短褲、拖鞋或是耳環、手鍊等飾品，不僅如此，過去從未觀看過自家公司女團演唱會的柾國，當兵時也被目擊去看aespa演唱會等不尋常舉動，成為兩人戀愛中的線索之一，目前BTS公司HYBE尚未回應，aespa公司SM娛樂則只回答「沒有立場」4個字，讓粉絲覺得相當可疑。