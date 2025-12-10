我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五熊分享自己的新手媽媽生活，透露快被寶寶給榨乾。（圖／＠bernice0222 IG）

女星五熊（蔡頤榛）在2020年結婚，今年正式產下一子成為新手媽媽，寶寶誕生至今已經兩個月，今（10）日她突然在社群吐心聲，「媽媽要被榨乾了～」不過看著小孩一天天長大，讓她感到非常幸福，「可愛又想哭。」五熊今日在IG發佈限時動態，透露在兒子滿兩個月的這天，度過了此生最難忘的夜晚，「剛剛12點到現在，我到底經歷了什麼，可以榮登目前半夜以來他最哭哭鬧鬧的幾個小時，媽媽要被榨乾了。」五熊沒想到好不容易讓兒子睡著後，再過三個小時又到了餵奶的時間，等於自己一個晚上只有三個小時的睡眠時間，無法好好休息讓五熊無奈地說，「真是可愛又想哭。」五熊過去靠著《終極》系列走紅，今年雙十國慶順利迎來兒子，她還在IG曬出一家三口甜蜜照片，開心喊道：「歡迎雙十寶寶，兒子生日快樂，母子均安」。五熊的老公是圈外人張皓羽（綽號HOLY），兩人認識長達9年，但真正交往僅4個月，當時她表示：「是神安排對的人。」婚後兩人相當低調，今年2月驗出懷孕，她透露寶寶是順其自然而來，順利在國慶生下寶寶，讓粉絲感動直呼：「一家三口好甜，終極女神升級辣媽，恭喜恭喜。」