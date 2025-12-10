我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國知名棒球節目《Talkin' Baseball》在X（原Twitter）公布了多明尼加隊最新的預測先發陣容，有馬查多和索托等強打。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於明年3月開打，力拚二連霸的日本代表隊侍JAPAN，可能在八強賽遭遇來勢洶洶的多明尼加共和國隊。該隊最新公布的超豪華陣容震撼球迷，打線中有索托（Juan Soto）、馬查多（Manny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等明星打者，被日本網友譽為「實力比美國更可怕」。侍JAPAN將從東京舉行的C組小組賽展開連霸之路。根據賽制，C組第一名將在八強賽對上D組第二名，若為C組第二，則將對上D組第一名。D組由多明尼加、委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜組成，而其中多明尼加共和國近期陣容逐漸成形，戰力備受矚目。美國知名棒球節目《Talkin' Baseball》在X（原Twitter）公布了多明尼加隊最新的預測先發陣容，包括：內野手克魯茲（Elly De La Cruz，紅人）、珀多莫（Geraldo Perdomo，響尾蛇）、馬查多（教士）；外野手塔提斯（教士）、索托（大都會）；指定打擊：卡米內羅（Junior Caminero，光芒）在先發9人中，就有6人是大聯盟頂尖主力級球員，令其他參賽國家高度警戒。多明尼加可能在八強與日本隊正面交鋒，這樣的豪華陣容在日本網路社群引發熱議：「多明尼加這次超級認真啊」、「不是只有美國，其他國家這次也都火力全開」、「這根本史上最強多明尼加代表隊」、「說實話，比美國還可怕」。侍JAPAN將於3月6日對上中華隊展開小組賽首戰。儘管Shohei Ohtani已表示不會參加2026年大賽，而預計出戰2029年，不過日本隊陣容仍具備強大深度，八強前的每一戰都將是硬仗。