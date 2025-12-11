我是廣告 請繼續往下閱讀

身為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上最偉大的球員之一，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的職業生涯已橫跨23個賽季，並囊括4座總冠軍、4座年度MVP、4座總決賽MVP，以及史上得分王的榮耀。然而，談及生涯巔峰，這位現年40歲的球星近日親自揭曉答案，並非奪冠的熱火時期，也不是重返騎士奪冠的一年，而是2017-18賽季。在其主持的Podcast節目《Mind the Game》中，詹姆斯明確指出，2018年是他身為球員「最巔峰的一季」。「如果你問我哪一年我覺得自己最強，那就是2018年，」詹姆斯說道。「無論是進攻還是防守，我都感覺自己毫無弱點，想做什麼就能做到。」根據紀錄，詹姆斯在該季例行賽全勤出賽82場，場均貢獻27.5分、8.6籃板、9.1助攻，堪稱全能表現。季後賽更進一步，他在22場比賽中平均攻下34分、9.1籃板與9助攻，並以一己之力率領戰力薄弱的騎士連闖三輪系列賽，最終闖進總冠軍賽，挑戰由柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）領軍的金州勇士王朝。即便最終總冠軍賽以0：4落敗，詹姆斯仍在首戰狂砍51分，展現個人極致競技狀態。這一年也成為他生涯唯一一季全勤出賽的賽季，並在體能、技術與比賽掌控力上達到巔峰。外界普遍將2018年的詹姆斯視為史上最具代表性的「單核帶隊」表現之一。尤其在厄文（Kyrie Irving）離隊、騎士整體實力下滑的情況下，他獨力將球隊帶入總冠軍戰，堪稱NBA歷史經典。總冠軍賽G1對上金州勇士，他首場比賽狂飆51分，差點率隊拿下勝利。目前詹姆斯正進入職業生涯第23季，並持續以高水準競技。他近期受右側坐骨神經痛影響，僅出賽7場，平均16.1分、4.7籃板與7.6助攻。儘管身體狀況不如過往巔峰，但他的職業生涯仍未畫下句點，傳奇仍在延續中。湖人隊預計將於12月對上馬刺隊，爭奪2025年NBA季中錦標賽下一階段資格，屆時詹姆斯仍將肩負重任，繼續刷新歷史紀錄。