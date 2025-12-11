我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士勇士老將Jimmy Butler肯定Kuminga的努力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士的年輕前鋒Jonathan Kuminga近年被視為天賦滿載的新星，但他在體系中的定位始終僵持，甚至屢屢引發外界關注。「他是一位擁有巨大企圖心的球員，這點我很喜歡。他想成為明星，也具備讓他自己懷抱希望、讓我們同樣懷抱希望的能力。」Kerr點出問題核心：NBA的競爭強度意味著球員必須每晚都有一致表現才能爭取上場時間。Kerr也補充，Kuminga近日的不穩定並非單一事件，尤其是在傷癒歸隊後表現起伏：「所有從傷勢回來的球員通常都要先從板凳做起，這非常正常。」Kuminga傷愈後場均僅7.8分、5.3籃板，命中率掉到30%，甚至在對騎士的先發中只拿4分。這樣的輸出讓他難以在先發陣容站穩腳步，角色不確定性也讓他的沮喪情緒再度浮上檯面。儘管Kerr給了現實提醒，勇士老將Jimmy Butler卻在NBC Sports Bay Area《Dub Talk》節目中為Kuminga送上強力背書，兩人之間微妙的角色重疊也因此有了新的轉折。「他比我那個年紀強太多了。」Butler直言不諱。「他想變得更好，他問對的問題，他會主動說：『我需要學這個嗎？』這已經是非常成熟的表現。」Butler更透露Kuminga的態度值得稱讚，即便角色艱難，這番話也化解外界對兩人「位置重疊、因此互相排擠」的疑慮。Butler表態願意做Kuminga的導師，對勇士長期重建與過渡期而言是利好訊號。Kuminga的爆發力、身體條件與攻守潛力從未被質疑，真正困擾他的是「如何在勇士體系中成為穩定戰力」。他本人態度正向，但顯然難掩心中挫折，而這也逐漸催化外界的交易議題。過去一年，關於Kuminga的不滿、角色混亂與勇士補強需求的討論從未停止。如今在Kerr公開喊話後，外界普遍認為他的未來可能比預期更不確定。對勇士而言，Kuminga是否仍是長期拼圖，將取決於他能否在接下來的比賽中交出穩定表現；對Kuminga本人而言，這可能是一個機會，也可能是一個警訊。