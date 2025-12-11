2026年第6屆WBC世界棒球經典賽預賽，將於明年3月5日於東京巨蛋登場，2025年12月12日（五）為開放登記海外門票抽選關鍵時間點，3月6日上演的台灣vs日本的「台日大戰」，門票預期將引發台日兩地數十萬人瘋搶。《NOWnews》為各位讀者整理出本屆WBC經典賽「海外購票」完整攻略，包含登記抽選連結、規則與時間都一併整理在這篇，趕緊收藏起來吧！

2026年WBC台灣分在哪一組？賽程、賽制完整資訊

台灣本次預賽被分在C組，同組對手有日本、韓國、澳洲與捷克，賽制採用單循環制，5支隊伍競逐2席晉級名額，台灣將從5日起開幕戰面對澳洲，後續連打4天，其中6、7日有「晚接五」考驗，以下為完整賽程。（紅色字台灣出賽時間）

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
比賽日期 比賽時間 對戰組合
3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣
18：00 韓國 vs 捷克
3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲
18：00 台灣 vs 日本
3月7日 11：00 捷克 vs 台灣
18：00 日本 vs 韓國
3月8日 11：00 韓國 vs 台灣
18：00 日本 vs 澳洲
3月9日 11：00 澳洲 vs 韓國
3月10日 18：00 日本 vs 捷克
2026年WBC經典賽C組5隊上屆成績

日本：預賽4勝0敗（分組第1）、冠軍

澳洲：預賽3勝1敗（分組第2）、八強

韓國：預賽2勝2敗（分組第3）、未晉級

台灣：預賽2勝2敗（分組第5）、未晉級

捷克：預賽1勝3敗（分組第5）、未晉級

2026年WBC「海外抽選」登記連結、時間、規則一次看：

2026年WBC經典賽東京巨蛋預賽，票務由日本Lawson Ticket系統負責，針對海外球迷方面，並非是採用同一時間購票方式，而是採用抽選制，開放抽選登記時間為2025年12月12日18:00，至12月15日05：00關閉窗口，抽選結果則將於12月17日11:00公佈。

2026年WBC「海外抽選」：登記連結點此

⚡註一：每位申請者最多可購買4張門票
⚡註二：付款方式僅限信用卡
⚡註三：取票以電子票形式發送至Email
⚡註四：抽選制度專為海外球迷設立，不需日本電話號碼即可完成登記

2026年WBC台日大戰為什麼這麼搶手？

台日大戰之所以這麼搶手，是因為結合球星、強度與兩國歷史淵源、深厚文化交流所致，加上去年世界棒球12強賽，台灣才剛在東京巨蛋擊敗日本奪冠，並粉碎日本國家隊一級成棒國際賽27連勝偉業，對於日本而言，3月6日迎戰台灣成為復仇之戰，吸引日本球迷當天購票入場。

此外，對於台灣球迷而言，日本長年都是國人旅遊排名第一國家，若能搶到經典賽門票，與親友規劃東京景點，成為觀賽結合日本旅遊的夢幻饗宴。

▲台灣中職、旅外好手，即將於經典賽面對以大谷翔平領軍的一眾日本超級球星，成為賽前最大亮點。（圖／美聯社／達志影像）
台日大戰座位要買哪？中華隊竟有「專屬應援區」！

相信也有讀者好奇台日大戰的東京巨蛋座位該買哪？才可以集中火力幫助台灣應援。根據11月初官方正式消息，確定除地主日本4戰之外，其餘比賽也都將加開上層與外野座位區，且中華隊確定在內野有應援團專區，可在進攻時全力為我國好手應援。

3月5日、7日交手澳洲隊與捷克隊的賽事，中華隊應援區為三壘側指定席A區與指定席B區座位。

3月6日與地主日本隊的賽事，中華隊應援團則被安排在左外野部分區域應援。

3月8日與韓國隊之戰，中華隊應援團則被安排在內野一壘側指定席A區與指定席B區座位。

經典賽中華隊官方應援區：

比賽時間（台灣時間） 一壘側 三壘側 中華隊應援區域
3月5日（11：00） 澳洲隊 中華隊 三壘側指定席A部分區域、指定席B
3月6日（18：00） 日本隊 中華隊 左外野部分區域
3月7日（11：00） 捷克隊 中華隊 三壘側指定席A部分區域、指定席B
3月8日（11：00） 中華隊 韓國隊 一壘側指定席A部分區域、指定席B
2026年WBC東京巨蛋座位圖

這邊也附上東京巨蛋全區座位圖供大家參考，整體格局與大巨蛋相似，唯各區觀賽角度有所差距。還不趕快把本篇收藏起來！

▲2026WBC經典賽東京巨蛋全區座位圖。（圖／東京巨蛋官網）
東京巨蛋完整座位區資訊

2026年WBC經典賽即時報導：

🔥經典賽／日本最大勁敵曝光！日媒點名「這1隊」：他們比美國更強

🔥經典賽／大谷翔平合流時間曝光！日本徵召進度卡關　井端弘和無奈

🔥經典賽／強力徵召徐若熙！曾豪駒欽點「台灣最強王牌」等軟銀放行

資料來源：2026WBC經典賽購票網站東京巨蛋官網

更多「2026經典賽」相關新聞。

