2026年第6屆WBC世界棒球經典賽預賽，將於明年3月5日於東京巨蛋登場，2025年12月12日（五）為開放登記海外門票抽選關鍵時間點，3月6日上演的台灣vs日本的「台日大戰」，門票預期將引發台日兩地數十萬人瘋搶。《NOWnews》為各位讀者整理出本屆WBC經典賽「海外購票」完整攻略，包含登記抽選連結、規則與時間都一併整理在這篇，趕緊收藏起來吧！
⚾2026年WBC台灣分在哪一組？賽程、賽制完整資訊
台灣本次預賽被分在C組，同組對手有日本、韓國、澳洲與捷克，賽制採用單循環制，5支隊伍競逐2席晉級名額，台灣將從5日起開幕戰面對澳洲，後續連打4天，其中6、7日有「晚接五」考驗，以下為完整賽程。（紅色字台灣出賽時間）
⚾2026年WBC經典賽C組5隊上屆成績
日本：預賽4勝0敗（分組第1）、冠軍
澳洲：預賽3勝1敗（分組第2）、八強
韓國：預賽2勝2敗（分組第3）、未晉級
台灣：預賽2勝2敗（分組第5）、未晉級
捷克：預賽1勝3敗（分組第5）、未晉級
⚾2026年WBC「海外抽選」登記連結、時間、規則一次看：
2026年WBC經典賽東京巨蛋預賽，票務由日本Lawson Ticket系統負責，針對海外球迷方面，並非是採用同一時間購票方式，而是採用抽選制，開放抽選登記時間為2025年12月12日18:00，至12月15日05：00關閉窗口，抽選結果則將於12月17日11:00公佈。
2026年WBC「海外抽選」：登記連結點此
⚡註一：每位申請者最多可購買4張門票
⚡註二：付款方式僅限信用卡
⚡註三：取票以電子票形式發送至Email
⚡註四：抽選制度專為海外球迷設立，不需日本電話號碼即可完成登記
台日大戰之所以這麼搶手，是因為結合球星、強度與兩國歷史淵源、深厚文化交流所致，加上去年世界棒球12強賽，台灣才剛在東京巨蛋擊敗日本奪冠，並粉碎日本國家隊一級成棒國際賽27連勝偉業，對於日本而言，3月6日迎戰台灣成為復仇之戰，吸引日本球迷當天購票入場。
此外，對於台灣球迷而言，日本長年都是國人旅遊排名第一國家，若能搶到經典賽門票，與親友規劃東京景點，成為觀賽結合日本旅遊的夢幻饗宴。
⚾台日大戰座位要買哪？中華隊竟有「專屬應援區」！
相信也有讀者好奇台日大戰的東京巨蛋座位該買哪？才可以集中火力幫助台灣應援。根據11月初官方正式消息，確定除地主日本4戰之外，其餘比賽也都將加開上層與外野座位區，且中華隊確定在內野有應援團專區，可在進攻時全力為我國好手應援。
3月5日、7日交手澳洲隊與捷克隊的賽事，中華隊應援區為三壘側指定席A區與指定席B區座位。
3月6日與地主日本隊的賽事，中華隊應援團則被安排在左外野部分區域應援。
3月8日與韓國隊之戰，中華隊應援團則被安排在內野一壘側指定席A區與指定席B區座位。
經典賽中華隊官方應援區：
⚾2026年WBC東京巨蛋座位圖
這邊也附上東京巨蛋全區座位圖供大家參考，整體格局與大巨蛋相似，唯各區觀賽角度有所差距。還不趕快把本篇收藏起來！
東京巨蛋完整座位區資訊
⚾2026年WBC經典賽即時報導：
🔥經典賽／日本最大勁敵曝光！日媒點名「這1隊」：他們比美國更強
🔥經典賽／大谷翔平合流時間曝光！日本徵召進度卡關 井端弘和無奈
🔥經典賽／強力徵召徐若熙！曾豪駒欽點「台灣最強王牌」等軟銀放行
資料來源：2026WBC經典賽購票網站、東京巨蛋官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣本次預賽被分在C組，同組對手有日本、韓國、澳洲與捷克，賽制採用單循環制，5支隊伍競逐2席晉級名額，台灣將從5日起開幕戰面對澳洲，後續連打4天，其中6、7日有「晚接五」考驗，以下為完整賽程。（紅色字台灣出賽時間）
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|11：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
日本：預賽4勝0敗（分組第1）、冠軍
澳洲：預賽3勝1敗（分組第2）、八強
韓國：預賽2勝2敗（分組第3）、未晉級
台灣：預賽2勝2敗（分組第5）、未晉級
捷克：預賽1勝3敗（分組第5）、未晉級
⚾2026年WBC「海外抽選」登記連結、時間、規則一次看：
2026年WBC經典賽東京巨蛋預賽，票務由日本Lawson Ticket系統負責，針對海外球迷方面，並非是採用同一時間購票方式，而是採用抽選制，開放抽選登記時間為2025年12月12日18:00，至12月15日05：00關閉窗口，抽選結果則將於12月17日11:00公佈。
2026年WBC「海外抽選」：登記連結點此
⚡註一：每位申請者最多可購買4張門票
⚡註二：付款方式僅限信用卡
⚡註三：取票以電子票形式發送至Email
⚡註四：抽選制度專為海外球迷設立，不需日本電話號碼即可完成登記
台日大戰之所以這麼搶手，是因為結合球星、強度與兩國歷史淵源、深厚文化交流所致，加上去年世界棒球12強賽，台灣才剛在東京巨蛋擊敗日本奪冠，並粉碎日本國家隊一級成棒國際賽27連勝偉業，對於日本而言，3月6日迎戰台灣成為復仇之戰，吸引日本球迷當天購票入場。
此外，對於台灣球迷而言，日本長年都是國人旅遊排名第一國家，若能搶到經典賽門票，與親友規劃東京景點，成為觀賽結合日本旅遊的夢幻饗宴。
相信也有讀者好奇台日大戰的東京巨蛋座位該買哪？才可以集中火力幫助台灣應援。根據11月初官方正式消息，確定除地主日本4戰之外，其餘比賽也都將加開上層與外野座位區，且中華隊確定在內野有應援團專區，可在進攻時全力為我國好手應援。
3月5日、7日交手澳洲隊與捷克隊的賽事，中華隊應援區為三壘側指定席A區與指定席B區座位。
3月6日與地主日本隊的賽事，中華隊應援團則被安排在左外野部分區域應援。
3月8日與韓國隊之戰，中華隊應援團則被安排在內野一壘側指定席A區與指定席B區座位。
經典賽中華隊官方應援區：
|比賽時間（台灣時間）
|一壘側
|三壘側
|中華隊應援區域
|3月5日（11：00）
|澳洲隊
|中華隊
|三壘側指定席A部分區域、指定席B
|3月6日（18：00）
|日本隊
|中華隊
|左外野部分區域
|3月7日（11：00）
|捷克隊
|中華隊
|三壘側指定席A部分區域、指定席B
|3月8日（11：00）
|中華隊
|韓國隊
|一壘側指定席A部分區域、指定席B
這邊也附上東京巨蛋全區座位圖供大家參考，整體格局與大巨蛋相似，唯各區觀賽角度有所差距。還不趕快把本篇收藏起來！
⚾2026年WBC經典賽即時報導：
🔥經典賽／日本最大勁敵曝光！日媒點名「這1隊」：他們比美國更強
🔥經典賽／大谷翔平合流時間曝光！日本徵召進度卡關 井端弘和無奈
🔥經典賽／強力徵召徐若熙！曾豪駒欽點「台灣最強王牌」等軟銀放行
資料來源：2026WBC經典賽購票網站、東京巨蛋官網
更多「2026經典賽」相關新聞。