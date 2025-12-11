密爾瓦基公鹿本季戰績低迷，日前再度傳出驚人內幕。ESPN權威記者Shams Charania披露，公鹿與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在今年夏天已經就他的未來進行過討論，當時他想去紐約尼克，但未能如願。不過隨著球隊近期陷入低潮，談判可能會重啟並升級，多名聯盟消息來源更直言：「字母哥離開密爾瓦基，幾乎已成定局。」
消息指出，字母哥與經紀人Alex Saratsis近期已與公鹿管理層進行深度討論，Shams Charania在文中稱，「如果公鹿的頹勢繼續下去，阿德托昆博的經紀人與球隊之間的談判將會升級，並在2月5日交易截止日期前達成最終協議。」
公鹿急速沈淪 字母哥忍耐快到極限
公鹿截至目前僅拿下10勝15敗，過去12場比賽輸掉10場，排名東區第10至第11名徘徊。字母哥因右小腿拉傷已確定缺席數週，公鹿在他缺陣期間戰力更是急速崩塌。
一名熟知公鹿內部情況的消息人士直言：「一切都已成定局。」據ESPN消息人士透露，如果公鹿願意與其他球隊討論字母哥的去留問題，那麼尼克隊作為字母哥的首選目的地，將不再擁有獨家談判窗口。
公鹿大賭輸掉未來 薪資、選秀籌碼均已見底
自2021年奪冠後，公鹿一路人才流失，成績呈現「逐年下滑」，2022年在東區次輪出局，2023到2024則是連續三年首輪淘汰。今年休賽季，公鹿更做出驚人決策——買斷並攤提里拉德（Damian Lillard）剩餘1.13億美元合約，僅為簽下特納（Myles Turner）1.08億美元的合約。這個「梭哈式操作」象徵球隊再次豪賭，但效果並未反映在戰績上。
此外，公鹿現階段可交易的首輪籤僅剩2031或2032年其中一枚，等同沒有足夠資產協助字母哥打造爭冠陣容。外界開始認為這支球隊選擇重新開始只是時間問題。
公鹿在8月曾與尼克密談數周
報導也證實，字母哥若被交易，他心中的首選是紐約尼克。雙方在今年8月曾進行數周談判，但最終未達成協議。字母哥合約至2026-27年仍有保障，並擁有2027-28球員選項。任何潛在交易，都必須經過字母哥本人點頭，因為新CBA與超級頂薪讓球隊不會冒險交易到「不願續約」的球星。
目前，公鹿隊和字母哥將專注於他的健康狀況，並評估球隊在12月剩餘比賽中的表現。字母哥因小腿受傷缺席後，公鹿隊先後在主場輸給費城76人隊，客場輸給底特律活塞隊。本月剩餘的9場比賽中有6場是客場。
消息來源：ESPN
