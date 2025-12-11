曾經的「勇士王朝射手」湯普森（Klay Thompson），在2024年夏天選擇離開效力12年的金州勇士，轉戰達拉斯獨行俠，與唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）組成「三巨頭」。如今半年不到，湯普森似乎意識到自己賭錯了未來。唐西奇已離隊、厄文因左膝前十字韌帶撕裂長期缺陣，球隊戰績僅為9勝16敗，徘徊在附加賽邊緣。根據ESPN報導，K湯仍想去有競爭冠軍實力的球隊，而球隊也對送走他在內的4名球員持開放態度。
獨行俠甩賣4名球員 湯普森想離隊爭冠
獨行俠目前開放討論多名球員的交易可能，包括湯普森、羅素（D’Angelo Russell）、加福德（Daniel Gafford）與戴維斯（Anthony Davis）。其中戴維斯更成為東區強權如底特律活塞、多倫多暴龍與亞特蘭大老鷹的熱門追求目標。不過在沒有明確戰績突破的情況下，湯普森轉隊意願更加強烈。
根據ESPN與記者Shams Charania報導，多支聯盟消息來源指出，湯普森傾向在交易截止日前離開獨行俠，尋求加盟一支更具競爭力的球隊。儘管他與達拉斯簽下的是三年5000萬美元合約，目前只進入第二年，但湯普森的內心仍渴望能再次爭奪總冠軍。
湯普森找回狀態 變身防守尖兵
湯普森本季初表現低迷，但最近10場比賽逐漸回溫，場均貢獻12.8分，三分命中率達39.5%，且作為主要防守者時，對手命中率僅38.5%，在聯盟符合資格的120位後衛中排名第10。他的狀態與防守價值，使得他成為不少爭冠球隊補強側翼的理想選擇。
獨行俠總管職位在11月解雇哈里森（Nico Harrison）後，由芬利（Michael Finley）與里卡迪（Matt Riccardi）擔任臨時共同總經理，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）則表示將在季後展開正式GM人選遴選作業。目前高層團隊仍強調會先觀察接下來幾周的戰績，再決定是否延長戴維斯與湯普森等人合約，或是在交易截止日前放手重建。
湯普森當初離開勇士，是為了擺脫角色壓縮與延續自己的球星定位，如今獨行俠的陣容已與他當初想像大相逕庭。隨著轉隊風聲四起，這位四屆總冠軍射手是否能在生涯尾聲再次踏上總冠軍舞台，令人關注。
消息來源：ESPN
