▲金州勇士早在夏天便曾與太陽與國王就庫明加進行過初步洽談，但最終無疾而終。如（圖／美聯社／達志影像）

▲湯瑪斯（Cam Thomas）目前場均21.4分，但自11月5日後因腿後肌傷勢未再上場。球隊與其經紀公司Octagon正討論其未來，包含是否透過交易處理。（圖／美聯社／達志影像）

▲印第安納溜馬在失去特納（Myles Turner）後，正積極搜尋下一位主力中鋒。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年即將到來，NBA美國職籃（National Basketball Association）30支球隊準備邁入一年一度的「交易熱區」。根據ESPN權威記者Shams Charania的報導，自美國時間12月9日起，82位今夏簽約球員將具備交易資格，意味著高達九成的聯盟球員可能進入交易市場。此外，G聯盟展示會也將於12月19日至22日於佛羅里達奧蘭多登場，被視為NBA版本的冬季會議，是高層展開關鍵交易談判的重要場合。ESPN針對包括金州勇士在內的6支熱門球隊的交易現況進行揭露，以下為焦點整理。金州勇士近期積極評估陣容升級方案，據報導，一旦庫明加（Jonathan Kuminga）於1月15日解禁交易，球隊將重新啟動交易談判。庫明加目前年薪為2250萬美元，是勇士最具交易彈性的中生代籌碼。勇士早在夏天便曾與太陽與國王就庫明加進行過初步洽談，但最終無疾而終。如今，球隊戰績與季後賽希望不明，管理層被迫重新考慮變動。庫明加因膝蓋肌腱炎在11月缺陣兩周，本季表現起伏不定，甚至在日前大勝公牛一戰被DNP。在柯瑞（Stephen Curry）高齡、格林（Draymond Green）傷病纏身之際，勇士急需補強來保持競爭力。洛杉磯快艇本季戰績僅6勝18敗，外界普遍認為他們應該認真考慮未來發展，即便明年首輪選秀權仍由雷霆掌控。聯盟高層認為，快艇可能透過交易雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）等球星換回選秀籌碼與潛力股，以利重建。當然，也不排除圍繞兩人重組陣容，等待夏天自由市場機會。布魯克林籃網擁有1500萬美元薪資空間，加上先前選秀累積的資產，使他們成為可吃下大合約換取資產的理想交易對象。湯瑪斯（Cam Thomas）目前場均21.4分，但自11月5日後因腿後肌傷勢未再上場。球隊與其經紀公司Octagon正討論其未來，包含是否透過交易處理。新秀傑明（Egor Demin）與沃夫（Danny Wolf）成長明顯，克勞尼（Noah Clowney）也打出生涯年。崔楊（Trae Young）自10月底MCL扭傷後休戰至今，但預計12月內歸隊。老鷹在其缺陣期間打出12勝8敗佳績，管理層看好崔楊與強森（Jalen Johnson）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）等年輕核心組合，將成為球隊未來關鍵。印第安納溜馬在失去特納（Myles Turner）後，正積極搜尋下一位主力中鋒，目前已與多隊進行接觸，意圖在季中完成補強。至於沙加緬度國王在新任總管佩里（Scott Perry）帶領下，強調耐心與文化建設。本季採取全隊觀察模式，雖未明言要送走任何球員，但包括沙伯尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、德羅贊（DeMar DeRozan）與艾利斯（Keon Ellis）等人，均被其他球隊密切觀察。