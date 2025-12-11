我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎（左）去年才和張書偉（右）補辦婚禮，張書偉今年就因閃兵遭起訴。（圖／張書偉臉書）

▲黃明志6日曾曬出一張光頭自拍照，面容相當憔悴，隨後他又將照片刪除了。（圖／黃明志IG@namewee）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（11）日的娛樂話題搶先看，中信兄弟啦啦隊女神啾啾Julia（林尹樂）昨日和樂天桃猿球星陳晨威登記結婚，她晚間也在社群發文回應，內容超甜。8點檔女星謝京穎近日身形浮腫被猜測懷孕，經紀人出面否認。黃明志涉網紅謝侑芯命案，口頭保釋期第3次延長，到明年1月11日。樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia求婚成功，兩人隔天隨即到戶政事務所登記結婚，親友包含啦啦隊女神峮峮與昀二等人皆到場見證。兩人結婚進度如此之快，也被懷疑啾啾是否已經懷孕，對此，中信兄弟經紀人未回應。而啾啾晚間則在自已的社群發文，告白陳晨威：「遇見你，成為我生命裡的光」。Energy成員張書偉日前閃兵被捕，工作全面停擺，老婆謝京穎則是積極投入8點檔拍攝，未料被網友發現身形圓潤不少，小腹微凸，有懷孕的跡象。對此，謝京穎也透過經紀公司回應，她可能只是因工作忙碌身體才會水腫，因為最近戲快殺青，正在趕拍中。馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被疑涉毒與謀殺，需等待驗屍與毒檢報告送交檢方。而警方10日再度延長黃明志的口頭保釋期至明年1月11日，期間禁止出入境，這已經是黃明志第3度被延保。他本人6日曾在IG限時動態上傳一張自己的光頭自拍後，隨即又火速刪除，狀態似乎很憔悴。