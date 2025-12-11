巴爾的摩金鶯今（11）日以5年1.55億美元（約新台幣48.3億元）簽下「北極熊」阿隆索，成功補強一壘火力後，根據《MLB》記者摩西（Jon Morosi）消息指出，金鶯仍持續在自由市場上尋找頂級先發投手，據傳金鶯已和瓦德茲（Framber Valdez）進行洽談。
積極尋找「頂級先發」 瓦德茲成首要目標
瓦德茲今年出賽31場都是先發出賽，繳出13勝11敗，總計投192局、187次三振、防禦率3.66的表現，儘管瓦德茲今年成績與往年相比呈現退步，但憑藉過往的成績與左投優勢，依舊吸引不少球隊目光。
摩西也透露，除了金鶯外，瓦德茲也和紐約大都會已及舊金山巨人會面，大都會方面在失去迪亞茲（Edwin Diaz）與阿隆索（Pete Alonso）後，大都會也持續尋找下賽季的王牌投手，據傳大都會方面傾向於給出短約，而不是一份長期合約。
金鶯上賽季美東墊底 休賽季大動作補強
除了瓦德茲外，費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）也是金鶯補強人選之一，此外金鶯也很有可能透過交易補強中後段輪值，華盛頓國民的高爾（MacKenzie Gore）、邁阿密馬林魚的卡布瑞拉 （Edward Cabrera）都是金鶯潛在的交易對象。
資料來源：《X》
我是廣告 請繼續往下閱讀
瓦德茲今年出賽31場都是先發出賽，繳出13勝11敗，總計投192局、187次三振、防禦率3.66的表現，儘管瓦德茲今年成績與往年相比呈現退步，但憑藉過往的成績與左投優勢，依舊吸引不少球隊目光。
摩西也透露，除了金鶯外，瓦德茲也和紐約大都會已及舊金山巨人會面，大都會方面在失去迪亞茲（Edwin Diaz）與阿隆索（Pete Alonso）後，大都會也持續尋找下賽季的王牌投手，據傳大都會方面傾向於給出短約，而不是一份長期合約。
金鶯上賽季美東墊底 休賽季大動作補強
除了瓦德茲外，費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）也是金鶯補強人選之一，此外金鶯也很有可能透過交易補強中後段輪值，華盛頓國民的高爾（MacKenzie Gore）、邁阿密馬林魚的卡布瑞拉 （Edward Cabrera）都是金鶯潛在的交易對象。