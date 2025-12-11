我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）在今年打出不同氣象的洛杉磯湖人，即便在詹姆斯（LeBron James）因傷缺席開季的情況下，仍然靠著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）2名持球核心將湖人帶到西區第2，不過隨著詹姆斯的復出，漸漸在找回球場狀態的他，目前表現與陣容定位都不如過往亮眼，對此前賽爾提克球星皮爾斯（Paul Pierce）也在節目中調侃詹姆斯，稱「自己現在能單防住今年賽季的詹姆斯」引起關注。皮爾斯日前在節目《No Fouls Given》中與格林（Danny Green）聊到節目組有意邀請球星組隊打3對3表演賽。格林笑說自己甚至能找詹姆斯參賽，對此球員時代與詹姆斯廝殺多年的皮爾斯聽到瞬間就來了興致，還表示「詹姆斯現在不行了，我可以防住今年賽季這個版本的他。」皮爾斯進一步指出，自己並不是在吹噓，而是根據詹姆斯近期狀態做出的判斷。他認為自己可以守住目前的詹姆斯，因為目前的他得分爆發力早已跟過去不同，以往他可以拿個41分輕輕鬆鬆，但今年到現在他最高就是29分，甚至還中斷了連續得分上雙的紀錄。格林也在一旁逗趣的說，如果你守不住他，我們就包夾他，不過皮爾斯仍堅持己見，聲稱在詹姆斯狀態進一步下滑之前，自己完全有能力與之對位。今年對詹姆斯來說確實是個顛簸開季，他因右側坐骨神經痛缺席賽季初段，目前僅出賽7場，平均16.1分、7.6助攻、4.7籃板，與其生涯標準相比相對低迷。他生涯連續至少10分的比賽紀錄也在本季中斷，引發部分球迷議論是否意味著這位39歲的超級球星開始走向衰退，不過賽季還有一段時間，詹姆斯也還有時間找回自己的狀態。