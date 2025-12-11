NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人先前傳出有意補強現有陣容，且鎖定邁阿密熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins）但根據《NBA》記者西德里（Evan Sidery）指出，若紐奧良鵜鶘開啟拋售模式，那麼瓊斯（Herb Jones）將會成爲湖人的首要目標，運動能力不足目前湖人所面臨的問題，若瓊斯加盟湖人將解決這一難題，而「詹皇」詹姆斯（Lebron James）經紀人保羅（Rich Paul）近期也透露，爭取總冠軍仍是詹姆斯的目標，這也意味湖人必須在交易大限前補強球隊陣容，增加衝擊總冠軍的機會。
詹皇仍想爭冠 湖人補強迫在眉睫
保羅近期向《ESPN》表示，爭取總冠軍依舊是詹姆斯的首要目標，「詹姆斯想競爭總冠軍。他知道湖人正在為未來建設，他也理解這一點，但他看重的是贏得總冠軍的實際機會。我們非常感謝八年來與巴斯（Jeanie Buss）和佩林卡（Rob Pelinka）的合作夥伴關係，並將湖人視為他職業生涯的關鍵部分。」
傳湖人鎖定瓊斯 就看鵜鶘何時展開重建
美媒《Lake Show Life》記者歐登（Maxwell Ogden）先前在報導指出威金斯將是湖理想的補強人選，歐登點出威金斯補位、單防能力出色，又具備自主得分與季後賽經驗，正是目前湖人外線防守與翼側深度的缺口。
但西德里（Evan Sidery）近期表示，目前拿下3勝22敗的鵜鶘，可能開始展望未來並開啟拋售模式，若鵜鶘開啟交易談話，湖人將積極爭取交易瓊斯，「一旦鵜鶘正式進入拋售模式，湖人將會在交易市場上追求瓊斯。在整個夏天追逐過威金斯之後，洛杉磯現在正準備利用到期合約和未來的選秀權，積極爭取瓊斯。」
鵜鶘本季戰績慘淡，開啟重建之路是時間早晚問題，瓊斯在今年7月與鵜鶘簽下一紙3年6800萬美元（約合新台幣19.9億）的延長合約，若鵜鶘選擇重建，瓊斯將成為鵜鶘解決薪資空間而進行交易的理想候選人。
資料來源：《The Sporting News》
