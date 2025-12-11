我是廣告 請繼續往下閱讀

當今WNBA美國國家女子籃球協會（Women's National Basketball Association）與NBA美國職籃（National Basketball Association）最具代表性的兩位球星即將共組家庭？四屆WNBA MVP阿賈·威爾遜（A’ja Wilson）在接受《TIME時代雜誌》封面專訪時，首度坦言與邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的戀情，並透露兩人已開始規劃未來人生，包含「生兒育女」的夢想，引發外界瘋猜：「NBA史上最有天賦的球員會是他們的孩子嗎？」現年29歲的威爾遜不僅已經是三屆WNBA總冠軍、四屆年度MVP得主，還在2025年囊括最佳防守球員獎項，毫無疑問是當代最具統治力的女子籃球選手。而她的「另一半」阿德巴約則是三屆NBA全明星，並以防守悍將、球隊領袖身份撐起熱火禁區。兩人自2021東京奧運期間開始交往，低調交往四年，如今才首次在大眾面前正式認愛。「他是我人生伴侶。」威爾遜深情表示，「老實說，在遇見他之前，我的人生究竟是什麼模樣？這就是他對我、對我們家影響的程度。」威爾遜透露，雖然目前仍專注於籃球事業，但「組成家庭一直是我的夢想」，並開玩笑說媽媽Eva和爸爸Roscoe現在甚至會越過她，直接聯絡阿德巴約。兩人的感情也受到親友支持，連大學恩師Dawn Staley都忍不住催婚：「快告訴他，什麼時候要結婚！」對此也有不少網友討論說：「他們兩個人的孩子應該能挑戰喬丹GOAT地位！」、「Sam Presti（雷霆總管）現在正打電話搶購2044年首輪選秀權」、「這傢伙將會是LeBron和Wemby的合體」、「這孩子出世可能就有5呎9吋」。雖未給出明確時程，但阿德巴約在訪問中語帶保留地說：「到時候你們會知道的，因為大家都很愛偷看她手上的戒指嘛。」暗示兩人已考慮婚姻下一步。這對籃球情侶檔不僅感情甜蜜，也常在訓練場上互相砥礪。威爾遜說：「我們讓彼此變得更好，我們的訓練像是磨刀石，而球館對我們來說，是快樂的地方。」她更笑說，有時阿德巴約防守太認真，還要提醒他：「喂，我們這裡不是NBA，別那麼誇張！」阿德巴約則幽默回應：「她沒說的是，我可以把她的球火鍋到第二排去。」雖然放眼未來已有成家打算，但威爾遜對籃球的野心依然不減。「我想再拿三座總冠軍，這樣就能跟喬丹一樣是六冠王了。」她表示，希望自己能達到那種「不需要自我介紹」的地位，「人們只要看到我，就會說：『那是A’ja Wilson。』」