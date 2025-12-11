我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠本季的禁區戰力再度遭受重創！球團於今（11）日忍痛宣布，陣中備受期待的年輕長人萊夫利二世（Dereck Lively II）將接受右腳手術，這也意味著他本賽季確定提前「報銷」。由於球隊原本的主戰中鋒加福德（Daniel Gafford）也還在傷兵名單中，獨行俠的內線輪替恐將面臨嚴峻考驗。根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，這並非一個草率的決定。萊夫利二世在決定動刀之前，為了尋求一線生機，特地諮詢了第二方甚至第三方的醫療專家意見，但最終評估結果仍不樂觀。令人擔憂的是，這次出問題的部位，正是他去年夏天才剛動過手術的同一隻右腳。雖然球團預期他能完全康復，並趕上明年賽季的訓練營，但連續兩年在同一部位動刀，對這位年輕球員的生涯無疑是一大警訊。回顧萊夫利二世的職業生涯，這位來自杜克大學（Duke）的高材生曾在兩個賽季前的新人王票選中高居第六，展現極高天賦。但傷病始終是他最大的敵人。本賽季他僅僅出賽了7場，留下場均4.3分、5.3個籃板以及1.6次阻攻的成績，與過去相比下滑不少。如今確定整季報銷，讓原本就缺兵少將的獨行俠禁區更是雪上加霜。儘管面臨重大打擊，獨行俠球團仍對這位年輕中鋒表達全力支持。共同臨時總管里卡迪（Matt Riccardi）透過聲明表示：「德瑞克面對本季的種種挑戰，始終展現出極佳的職業素養與韌性。雖然這是個挫折，但我們對他的長期未來充滿信心，也會在他復健過程中給予百分之百的支持。」