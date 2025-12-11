根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士已和雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）達成一份為期兩年價值2300萬美元（約合新台幣7.1億）的合約，其中包含球隊選擇權，雅澤姆斯基的加入，無疑為勇士外野戰力增添更多深度。

勇士悄悄補強　簽下雅澤姆斯基

現年35歲的雅澤姆斯基，下賽季將是他生涯第8個大聯盟賽季。他在2025年先是效力於舊金山巨人，在交易截止日前被交易至堪薩斯皇家。他在皇家隊出賽50場，繳出打擊率.237，長打率高達.500，OPS.839的表現。

雅澤姆斯基生涯貢獻穩定　增強勇士外野深度

自2019年大聯盟首秀以來， 雅澤姆斯基一直是一名穩定的球員，他的勝利貢獻值（bWAR）始終保持在2以上，在他8年MLB生涯中， 雅澤姆斯基出賽840場，累積了17.1bWAR、123支全壘打，OPS為.772，2025賽季則是打出了生涯新高的2.8bWAR。

勇士下賽季外野陣容預計將由阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、哈里斯（Michael Harris）以及普羅法（Jurickson Profar）組成，雅澤姆斯基的加入，讓勇士增添外野深度，同時也讓勇士在調度上將更加靈活。

資料來源：《The Sporting News

