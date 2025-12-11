不僅涉及聯盟頂尖巨星字母哥Giannis Antetokounmpo、戴維斯（Anthony Davis）、莫蘭特（Ja Morant），連同被視為潛力核心的庫明加（Jonathan Kuminga）、即戰力中鋒祖巴茨（Ivica Zubac） 與波特（Michael Porter Jr.） 都出現在盛傳名單中

▲莫蘭特（Ja Morant）與灰熊教練團之間爆出的「茶壺風暴」，也可能被交易。（圖／美聯社／達志影像）

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）仍具有交易價值。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

重磅交易傳聞滿天飛，NBA美國職籃（National Basketball Association）本季交易市場熱度高，。這六人類型橫跨 MVP、明星控衛、頂級潛力股與關鍵輪替，使本季交易市場呈現出遠比往年更複雜的動態。公鹿雖堅持表示不會交易Antetokounmpo，但字母哥本人、代理人與球團之間罕見公開的談話，加上他的小腿傷勢，使外界普遍認為雙方已進入「提前準備最壞情況」的階段。公鹿目前尚未接受任何提案，但各隊早已摩拳擦掌。熱火無疑是最具即戰力與選秀籌碼的競標者。他們能提供 Tyler Herro、Kel’el Ware、Jaime Jaquez Jr. 再附上多枚首輪選秀權。這筆交易能讓公鹿迅速開始重建，同時為Giannis提供成熟環境。然而，交易能否成形仍取決於最關鍵的一點，字母哥是否願意加盟邁阿密。若他點頭，全聯盟將立刻被迫調整未來三年的球隊藍圖。Morant的交易價值因過去兩年累積的場外問題明顯受損，但他的天賦與明星等級依舊無庸置疑。根據外電，熱火已進行「內部討論」，評估是否以 Davion Mitchell＋Jaime Jaquez Jr.＋選秀籤 作為基底的交易包裹。目前灰熊官方仍聲稱不會分手，但聯盟普遍預期雙方遲早會進入「重新評估關係」的階段。Morant 的狀況不同於字母哥，他的市場價值已不可能獲得滿額交易包裹；但如果交易成真，他可立即改變一支球隊的攻守重心。對熱火而言，這是冒風險但上限極高的操作；對灰熊而言，這則是「錯過最佳出售時機」後不得不面對的現實選擇。Davis與達拉斯獨行俠的蜜月才剛開始，但其傷病史與薪資結構仍使他持續出現在交易傳聞中。外界最常提的潛在買家，是極度渴望第二球星的底特律活塞。活塞擁有Tobias Harris、Caris LeVert、Jaden Ivey與兩枚首輪籤，可組成一筆符合規則的交易包裹。然而，球隊目前高居東區前段班，教練與管理層都在評估是否要「過度冒險」。對活塞而言，真正的問題不是 Davis 能否改變球隊，而是球團真願意把未來七年的薪資結構綁在一位健康風險極高的明星身上嗎？若Dallas決定拆解陣容，那麼Davis的市場仍然存在，但價值已遠低於加盟初期時的峰點。