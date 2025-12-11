僅涉及聯盟頂尖巨星字母哥Giannis Antetokounmpo、戴維斯（Anthony Davis）、莫蘭特（Ja Morant），連同被視為潛力核心的庫明加（Jonathan Kuminga）、即戰力中鋒祖巴茨（Ivica Zubac） 與波特（Michael Porter Jr.） 都出現在盛傳名單中

▲洛杉磯快艇高機率重建，中鋒Ivica Zubac也具備極高交易價值。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）本季交易市場熱度高，。這六人類型橫跨 MVP、明星控衛、頂級潛力股與關鍵輪替，使本季交易市場呈現出遠比往年更複雜的動態。勇士與Kuminga的矛盾並非對立，而是「球隊想贏、球員想成長」的定位衝突。在 Stephen Curry、Jimmy Butler、Draymond Green主導的體系裡，他始終無法獲得足夠的擋拆主導權或切入比重。芝加哥公牛被視為最有興趣的買家，他們願意將Coby White作為三方交易的中心之一，並搭配勇士可取得的Daniel Gafford與Ayo Dosunmu。這筆交易對三隊都有強烈誘因：勇士得到即戰力、公牛得到潛力核心、獨行俠補上後場深度。這也是目前市場上最具可行性的Kuminga方案。對失去Turner的溜馬而言，Zubac是最適合接班的人選。他的吃餅能力、籃板與護框都能立刻提升球隊。然而快艇正處於「還沒決定要拆或拚」的曖昧階段。管理層公開表示不交易 Zubac，但聯盟普遍認為若有「多枚首輪籤」的報價，他們仍會動搖。若溜馬願意釋出Jarace Walker 或Obi Toppin，這筆交易的談判門檻將立即被打開。但快艇若在季中重新找回競爭力，那麼Zubac也可能留隊待到賽季後再決定未來。波特在籃網的角色逐漸邊緣化，且球隊無意將他視為長期核心，使他成為典型的「買低高天花板」球員。而快艇的薪資結構正處於調整期，他的到期合約在2027年能讓快艇得以重新打造薪資空間。若快艇願意以 John Collins＋Bogdan Bogdanovic＋未來首輪籤 為基礎，籃網將難以拒絕。Porter的外線能力與季後賽經驗，都能立即補上快艇缺乏的攻擊火力。快艇的邏輯很明確：要嘛現在補強，要嘛季後重整，沒有第三條路。Porter 則正好符合他們對「短期提升＋中期清薪」的雙重需求。