我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安納溜馬上季在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶領下演出驚奇之旅，在季後賽一路擊敗強敵，最終於總冠軍賽與雷霆血戰七場，距離隊史首冠僅一步之遙。然而，這段神奇旅程卻在第7戰開局不久出現最殘酷的轉折，哈利伯頓在首節拿下9分後因阿基里斯腱撕裂退場，這一幕也成為溜馬最大的痛。隨著新賽季的展開，近日哈利伯頓也分享自己的恢復進度良好，也特別提到這2人，指出他們幫助了自己很多。溜馬本賽季在哈利伯頓賽季報銷的情況下在戰績上陷入困境。少了一哥坐鎮，溜馬目前僅繳出6勝18敗的戰績，與上季50勝、闖進總冠軍賽的火燙表現形成強烈對比。不過隨著醫療技術進步，阿基里斯腱受傷已不再被視為球員生涯的斷點。哈利伯頓在受傷後立即接受手術，並積極投入復健。日前他於《NBA Nightcap》節目中透露，自己的恢復進度良好。他提到自己現在狀況很好，除了需要身體接觸的訓練外，我幾乎都能做了。希望月底能開始打1對1。這段路程很漫長，但我們每天都在前進。哈利伯頓也提到，自己並非孤單走過復健之路。近年NBA也出現多起阿基里斯腱重傷案例，他因此與其他球星建立起深厚聯繫，其中最重要的2人，分別是波士頓塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）和紐奧良鵜鶘後衛穆雷（Dejounte Murray）。哈利伯頓強調，在漫長的康復過程中最好的部分，就是有人可以依靠。自己也不是唯一遇到這種情況的人，塔圖姆幫了我很多，穆雷也是，他原本不是我認識的球員，但現在我們常聊天，他也會一直關心我的恢復。目前溜馬也不急著哈利伯頓回歸，預計回歸時程也會在下個賽季，而塔圖姆與穆雷預計能在今年賽季回歸，屆時2人的競技狀態是否能維持過往水準，也將成為焦點。