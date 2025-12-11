我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃8強賽今（11）日洛杉磯湖人於主場迎戰聖安東尼奧馬刺，本場比賽馬刺的球星文班亞馬（Victor Wembanyama）持續缺戰，而湖人這邊主力都健康出賽。不過馬刺靠著小陣容打出速度，整場壓著湖人打，其中卡斯特（Stephon Castle）攻下30分為全隊最高，馬刺團隊也多達7人得分上雙。湖人這邊雖然詹姆斯（LeBron James）攻下19分、15籃板，唐西奇（Luka Doncic）攻下35分，不過團隊進攻無法有效串聯，讓馬刺終場以132：119擊敗湖人，挺進NBA盃4強，下輪將要面對聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆。開賽詹姆斯就先來一個橫移中距離為湖人首開紀錄，後續湖人靠著後場球員與艾頓（Deandre Ayton）的連線打出流暢的進攻，馬刺這邊則是靠著福克斯（De'Aaron Fox）的進攻緊咬比分。首節尾聲，湖人的唐西奇接手了湖人的進攻開火權，屢屢在外線得手，不過後續馬刺靠著替補上來的強森（Keldon Johnson）展現火燙手感狂砍13分，帶領馬刺首節打完反倒以39：30領先湖人。次節湖人進攻陷入停滯，馬刺也抓準機會拉開比分，領先幅度一度來到18分，雖然中間詹姆斯上演追魂鍋點燃現場氣勢，不過仍無法解決湖人進攻陷入當機的問題。湖人後續仍然是靠著唐西奇的進攻帶出屢攻不進的狀況，並且在史馬特於防守端做出貢獻，壓制住馬刺的進攻氣勢，讓湖人打出一波10：2一度將比分追近，雖然詹姆斯在讀秒階段上演顏扣戲碼，不過馬刺仍以70：58領先湖人結束半場。三節開始，卡斯特連續投進2記三分加切入得手，馬上又將領先差距拉開，湖人也持續無法在防守端限制馬刺的進攻，雖然史馬特找出外線手感屢屢得手，不過馬刺仍靠著團隊的進攻火力，以104：87領先進入決勝節。決勝節，馬刺仍然保持著火燙的進攻手感，卡斯特攻下全隊最高的30分，帶領著團隊持續穩住領先，不過終場前5分鐘湖人也隨之展開一波反擊，靠著史馬特的連續三分，將比分差一度追到僅剩個位數，不過馬刺仍靠著福克斯與卡斯特投進外線穩住勝利，最終馬刺就以132：119擊敗湖人，成功挺進NBA盃4強，下一輪對手將是奧克拉荷馬雷霆。