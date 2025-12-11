我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA盃8強賽事今（11）日奧克拉荷馬雷霆主場迎戰鳳凰城太陽，太陽此戰布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）兩位主力因傷高掛免戰牌，雷霆此戰靠著「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下28分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）貢獻24分的情況下，雷霆在第三節就把領先擴大至40分，雷霆先發5人在第三節剩3分半時就提早打卡下班，終場雷霆以138：89擊敗太陽，取得晉級NBA盃4強的門票。雷霆開賽就展現穩定火力，首節僅打4分鐘就取得10分領先，反觀太陽在布克與格林缺陣的情況下，在進攻端群龍無首，整體手感冰冷，首節打完雷霆38：23領先太陽，第二節太陽稍稍找回手感，但防守依舊擋不住雷霆進攻，第二節終了前，雷霆團隊連續砍進4記三分球，半場結束雷霆74：48領先太陽。第三節雙方發生衝突，在一次籃下卡位時，霍姆葛倫從背後推倒艾倫（Grayson Allen）隨後打出「2+1」倒地後，又壓到艾倫的腳，隨後下一波雷霆進攻時，艾倫在卡位時直接放倒霍姆葛倫，雙方也發生口角衝突，最終經過錄影重播判決後，艾倫被判罰二級惡意犯規，驅逐出場。回到比賽後太陽手感持續冰冷，反觀雷霆持續猛攻亞歷山大單節砍下13分，率領雷霆在剩下3分半時將分差拉開至40分，雷霆先發5人也在此時全數退場，比賽也進入垃圾時間，終場雷霆就以138：89擊敗太陽此戰亞歷山大僅打3節就砍下28分、8助攻，霍姆葛倫則是貢獻24分、8籃板、2助攻；太陽隊方面布魯克斯（Dillon Brooks）拿下全隊最高的16分，古德溫（Jordan Goodwin）替補出發，拿下全隊次高的15分。值得一提的是本場比賽雷霆共投進22記三分球，此戰雷霆登錄的所有球員都有獲得出賽機會，只有威廉斯（Jaylin Williams）沒有投進三分球，其餘12名球員都至少投進1記三分球。