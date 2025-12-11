我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）身價有望翻倍！NBA傳奇射手米勒（Reggie Miller）近日公開表示，沒人預料到里夫斯能進化到這種程度。憑藉著本季場均飆破28分的爆炸性表現，這位曾是落選秀的後衛，傳出有望獲得一紙5年2.407億美元（約新台幣75億元）的超級頂薪續約。不過，這份天價合約的背後，卻可能迫使高齡41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）面臨減薪留隊或被迫離開的殘酷局面。「沒人想到會有這一天，」米勒（Reggie Miller）在《Dan Patrick Show》節目中驚嘆道。事實上，唯一預見這一切的只有里夫斯本人。他在本季開打前，毅然拒絕了一份4年8920萬美元（約新台幣28億元）的續約報價，決定「賭上自己」的未來。這場豪賭如今看來大獲全勝。現年27歲的里夫斯本季進化神速，場均繳出28.4分、6.7助攻的明星級數據。更驚人的是，當隊上的斯洛維尼亞巨星唐西奇（Luka Doncic）不在場上時，里夫斯的場均得分甚至能飆破40分大關。米勒分析，里夫斯已經證明自己若到爛隊絕對是稱職的一哥，而在湖人，他則成為了唐西奇身邊最完美的搭檔，「他確實從詹姆斯手中接過了那個角色，我認為全隊都很尊重這一點。」只是這也給湖人球團出了一個難題。由於2025-26賽季是詹姆斯生涯第23個賽季，也是他合約的最後一年，他在場上的角色已逐漸轉變為第三選擇。若湖人決定向里夫斯奉上這份5年2.4億美元的頂薪合約，意味著球隊薪資空間將被塞爆。屆時，除非詹姆斯願意大幅降薪，否則這位傳奇球星在洛杉磯的日子恐怕將進入倒數計時。除了數據上的爆發，里夫斯在精神層面的成長更讓教練團驚艷。總教練JJ·雷迪克（JJ Redick）本季不再將他視為單純的「落選秀驚奇」，而是要求他成為球隊領袖。「他是湖人隊中聲量最大的領袖之一。所以，那5000萬美元的年薪遲早會進他的口袋，不是湖人給，就是別隊給。」米勒直言。儘管防守端仍有進步空間，但里夫斯展現出的拚勁與對湖人文化的熱愛，已讓他走在成為洛杉磯新傳奇的道路上。