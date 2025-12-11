NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季奧克拉荷馬雷霆隊的崛起已不容忽視，而在NBA盃八強戰中，他們用一場屠殺級勝利徹底改寫多項歷史。奧克拉荷馬雷霆以138：89狂勝鳳凰城太陽，贏下49分，不僅打破NBA盃歷史最大勝分紀錄，也送給太陽隊史最慘敗仗，並以24勝1敗的戰績追平2015-16賽季勇士創下的NBA開季最佳戰績。
49分！雷霆創NBA盃最大分差勝利
這場比賽自開局即無懸念，雷霆從第一節就取得領先，全場未曾落後，也僅出現過一次平手。他們最多領先高達53分，終場以49分差距奪勝，超越2023年湖人對鵜鶘的44分紀錄，寫下NBA盃歷史最大勝分紀錄。更慘的是，這也是太陽隊史在例行賽或附加賽中的最大分差失利。
雷霆全場命中率高達59%，三分球命中率則為驚人的55%，總共送出32次助攻，展現出極佳的球隊化與進攻節奏。明星後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅出賽27分鐘便高效砍下28分、8助攻、2抄截、1阻攻，命中率接近完美（投13中9、罰球3中3）。霍姆格倫（Chet Holmgren）貢獻24分、8籃板與3阻攻，威廉斯（Jalen Williams）則有15分、5助攻、5籃板進帳，三人聯手主導比賽。
16連勝締造隊史紀錄 戰績追平73勝勇士開局
這場勝利不僅讓雷霆挺進NBA盃四強，再度叩關拉斯維加斯，更將他們本季連勝場次推進至16場，正式打破隊史紀錄。他們目前戰績為24勝1敗，與2015-16年勇士的開季最佳戰績持平。當年勇士靠著開季24連勝打出歷史性73勝9敗，雷霆則以不同路徑達成相同成績，儼然成為新一代王朝潛力股。
勇士是在開季第31場比賽吞下第2敗的，所以雷霆儘管無法打破勇士24勝0敗的紀錄，但他們只要再贏下6場比賽，也將締造NBA新的戰績紀錄。
值得一提的是，雷霆上賽季奪得總冠軍的先發五人組尚未在本季完整出賽一次，依然打出聯盟第一的15.9淨勝分表現，展現驚人的深度與化學反應。他們上季曾打進NBA盃決賽，惜敗給公鹿，如今再次叩關四強，將在準決賽迎戰湖人與馬刺之間的勝方。
布克缺陣、艾倫被驅逐 太陽兵敗如山倒
太陽此役同樣缺少主力球員，得分主將布克（Devin Booker）因右鼠蹊傷勢缺陣，格林（Jalen Green）亦無法出賽。比賽中，艾倫（Grayson Allen）因對霍姆格倫犯下二級惡意犯規遭驅逐，場面一度火爆。全場太陽僅由布魯克斯（Dillon Brooks）攻下16分，難以與火力全開的雷霆抗衡。
雷霆主將亞歷山大甚至整個第四節都坐在板凳上，為接下來在拉斯維加斯的挑戰蓄力。本季他們的目標早已不只是一座NBA盃，而是朝向總冠軍與歷史級賽季戰績邁進。
【三大歷史紀錄一覽】
NBA盃歷史最大勝分差：雷霆49分擊敗太陽，打破湖人44分紀錄（2023）。
太陽隊史最慘敗仗：輸球49分為隊史新低。
雷霆追平NBA開季最佳戰績：24勝1敗，與2015-16勇士持平。
消息來源：The Athletic
