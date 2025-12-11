不僅打破NBA盃歷史最大勝分紀錄，也送給太陽隊史最慘敗仗

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季奧克拉荷馬雷霆隊的崛起已不容忽視，而在NBA盃八強戰中，他們用一場屠殺級勝利徹底改寫多項歷史。奧克拉荷馬雷霆以138：89狂勝鳳凰城太陽，贏下49分，，並以這場比賽自開局即無懸念，雷霆從第一節就取得領先，全場未曾落後，也僅出現過一次平手。他們最多領先高達53分，終場以49分差距奪勝，超越2023年湖人對鵜鶘的44分紀錄，。更慘的是，，展現出極佳的球隊化與進攻節奏。明星後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅出賽27分鐘便高效砍下28分、8助攻、2抄截、1阻攻，命中率接近完美（投13中9、罰球3中3）。霍姆格倫（Chet Holmgren）貢獻24分、8籃板與3阻攻，威廉斯（Jalen Williams）則有15分、5助攻、5籃板進帳，三人聯手主導比賽。這場勝利不僅讓雷霆挺進NBA盃四強，再度叩關拉斯維加斯，更將他們本季連勝場次推進至16場，正式打破隊史紀錄。。當年勇士靠著開季24連勝打出歷史性73勝9敗，雷霆則以不同路徑達成相同成績，儼然成為新一代王朝潛力股。勇士是在開季第31場比賽吞下第2敗的，所以雷霆儘管無法打破勇士24勝0敗的紀錄，但值得一提的是，，展現驚人的深度與化學反應。他們上季曾打進NBA盃決賽，惜敗給公鹿，如今再次叩關四強，將在準決賽迎戰湖人與馬刺之間的勝方。太陽此役同樣缺少主力球員，得分主將。比賽中，，場面一度火爆。全場太陽僅由布魯克斯（Dillon Brooks）攻下16分，難以與火力全開的雷霆抗衡。雷霆主將亞歷山大甚至整個第四節都坐在板凳上，為接下來在拉斯維加斯的挑戰蓄力。本季他們的目標早已不只是一座NBA盃，而是朝向總冠軍與歷史級賽季戰績邁進。NBA盃歷史最大勝分差：雷霆49分擊敗太陽，打破湖人44分紀錄（2023）。太陽隊史最慘敗仗：輸球49分為隊史新低。雷霆追平NBA開季最佳戰績：24勝1敗，與2015-16勇士持平。