奧克拉荷馬雷霆今（11）日在NBA盃8強主場迎戰鳳凰城太陽，此戰雷霆火力全開，最終以138：89血洗太陽，此戰擊敗太陽後，雷霆目前戰績為24勝1敗，前25場比賽戰績追平2015-16年的金州勇士，並列NBA歷史開季最佳戰績，《NBA》記者西德里（Evan Sidery）指出若雷霆保持強勢表現，有望同樣由2015-16勇士保持的單季73勝紀錄。
雷霆持續狂飆 美媒預測有望打破勝場紀錄
雷霆上賽季奪下隊史首冠後，本季依舊保持強大戰力，開季前25場拿下24勝1敗，上一次輸球是在11月6日客場119：121不敵波特蘭拓荒者，那場比賽之後，雷霆就未再嚐過敗績。
開啟王朝 雷霆明年還有機會拿狀元籤
西德里在雷霆贏球後在X上發文指出，雷霆本季有望打破NBA單季勝場紀錄，且雷霆還有第三高的機率獲得2026年狀元籤，「這支球隊或許會成為史上最強球隊，並在開啟另一個王朝之際，再獲得一位劃時代的潛力新星。」
此外雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本賽季場均正負值為+14.96，若亞歷山大繼續保持身手，本季有望打破NBA單季場均正負值最高紀錄，目前此紀錄由格林（Draymond Green）保持，格林在2016年打出+13.21的場均正負值，而柯瑞（Stephen Curry）則在同年打出+12.94的正負值，在排行榜位居第二位。
資料來源：《X》
