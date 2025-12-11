根據《YES Network》記者柯瑞（Jake Curry）報導指出，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基王牌左投弗里德（Max Fried）日前獲美國隊邀請參與明年的WBC世界棒球經典賽，但考量到明年賽季與自身狀況，最終婉拒美國隊徵召，讓美國隊目前參賽名單中仍只有史金恩茲（Paul Skenes）以及波伊德（Matthew Boyd）兩名投手。
弗里德上賽季扛起洋基先發輪值 婉拒美國隊備戰新賽義
弗里德去年休賽季與洋基簽下8年2.18億美元大約，加盟洋基的首個球季便交出超乎預期的表現，尤其在王牌柯爾（Gerrit Cole）三月動TJ手術後，整季缺陣的情況下，弗里德扛起了先發輪值的重任。
弗里德上賽季繳出2.86防禦率，195.1局送出189次三振，不僅入選明星賽，更贏得生涯第4座金手套，同時於美聯賽揚獎票選名列第4名，不過在季後賽兩場先發中，弗里德投9.1局失7分，防禦率6.75，洋基最終於美聯分區系列賽不敵多倫多藍鳥遭淘汰。
洋基投手傷兵滿營 弗里德成重要戰力
根據柯瑞的報導指出，美國隊預計會持續與弗里德保持溝通，不過若他不改變心意或選擇為其他國家效力，他將專注於春訓並備戰2026賽季。對先發投手陣容面臨傷病困境的洋基而言，這對球隊是至關重要的訊息。
羅登（Carlos Rodón）十月接受手術清除關節碎片與骨刺，預計四月底或五月回歸；柯爾則可能要等到五月或六月才能重返大聯盟。施密特（Clarke Schmidt）在夏天動Tommy John手術，大概率整季報銷，使洋基開季面臨先發戰力短缺。
資料來源：《體育畫刊》
