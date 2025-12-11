我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）當時正在運球組織，他目睹這一度瞪大眼睛的畫面，引起熱議。（圖／翻攝自NBA影片）

NBA盃（Emirates NBA Cup）八強賽於今（11）日上演一場焦點對決，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在主場以138：89狂勝鳳凰城太陽，不僅創下NBA盃史上最大勝分紀錄，更在第三節爆出衝突戲碼，太陽後衛「鬼神艾倫」葛雷森·艾倫（Grayson Allen）因撞飛霍姆格倫（Chet Holmgren）遭判惡意二級犯規直接驅逐，引發場上火藥味與網路熱議，不少球迷痛批如今NBA太軟了，對此吹判相當不滿。事件發生在第三節剩下5分18秒時，霍姆格倫在一次切入時與艾倫身體碰撞倒地，裁判認定艾倫有「明顯衝撞動作與後續揮動手部」，升級為惡意二級犯規並立即驅逐出場。判決一出，場邊雷霆前鋒威廉森（Jalen Williams）情緒激動上前理論，雙方一度爆發口角，幸好隊友與裁判及時拉開，避免事態升級。艾倫本場僅出賽22分鐘，9投3中攻下10分。遭驅逐後，雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）當時正在運球組織，他目睹這一度瞪大眼睛的畫面，引起熱議，影片迅速瘋傳。賽後，太陽前鋒「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）坦言，自己本場比賽太過溫和：「我今天打得有點軟，應該是我去對抗、不是Grayson。他第一節就被吹了兩個犯規，那太軟了，我必須為隊友打得更強悍。」布魯克斯語氣中透露對結果的沮喪與自責。然而艾倫的驅逐在網路上卻引起廣泛爭議。多位球迷在X（前推特）上砲轟NBA過於「軟弱」：「這就是NBA現在有多軟，艾倫只是推了Chet一下就被趕出場，搖頭。」、「90年代會笑死這些球員，這種對抗根本不算什麼。」、「聯盟就是不讓OKC在主場輸球，這樣的尺度太假了」、「艾倫只是強硬卡位，霍姆格倫自己太脆」、「不是霍姆格倫主動想和艾倫碰撞的嗎？結果自己被撞飛？」部分網友也對霍姆格倫誇張倒地動作冷嘲熱諷，留言稱「他需要喝點牛奶補骨」、「這根本演技派」。儘管如此，裁判的解釋明確指出艾倫的衝撞動作有揮動與衝擊，符合驅逐標準。儘管太陽本季表現超出預期，在布魯克斯加入之後，球隊打出強硬作風，但最終仍無力抗衡雷霆。全場太陽出現多達20次失誤，被雷霆轉換成34分。雷霆在本場最多領先達53分，徹底主宰比賽節奏，也將連勝場次推進至16場，追平2015-16年勇士創下的NBA開季最佳戰績。