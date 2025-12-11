美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會連兩天遭受重擊，先是終結者迪亞茲（Edwin Diaz）投向洛杉磯道奇，重砲阿隆索（Pete Alonso）也在隔日轉戰巴爾的摩金鶯。投打兩大支柱同時流失，讓球迷怒火沸騰之際，美媒更警告：「真正的最大受害者可能會是索托（Juan Soto）」。

阿隆索離隊　索托恐受影響

今年索托交出打擊率2成63、43轟、105分打點的亮眼成績，同時選到127次保送、上壘率高達.396，展現聯盟頂尖的選球能力。然而，專家指出，這與他身後坐鎮阿隆索所產生的保護作用密切相關。當長砲手在後方伺候，對手不得不與索托正面對決；但如今大都會打線失去重心，對手更可能選擇繞過索托、避免交手，導致保送暴增。

《MLB Network》評論員Ron Darling直言：「如果大都會不補進強打，索托一年可能會被保送150次。」《Sporting News》也以「最大輸家」形容索托，指出：「保護他的大砲不見了。他依然是打線核心，但如果周圍沒有重砲支撐，對手就會完全針對他來投球。若大都會不再補強，索托在2026年恐怕會陷入苦戰。」

▲國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會連續2天損失2名陣中大將，先是在昨（10）日當家終結者迪亞茲（Edwin Díaz）轉投洛杉磯道奇，今（11）日陣中主砲阿隆索也與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總額1億5500萬美元（約為45億台幣）轉戰美東。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年索托繳出亮眼數據，身後坐鎮阿隆索所產生的保護作用密切相關。（圖／美聯社／達志影像）
索托接連失去賈吉和阿隆索庇護

索托在2023年於洋基身後有賈吉（Aaron Judge）、今年在大都會有阿隆索，因此連兩年敲出40轟與100打點。然而在缺乏同級長距離砲手的情況下，他很可能面臨揮棒機會被大幅剝奪──跌入所謂的「保送地獄」。

大都會是否能及時補強火力支援索托，將成為2026賽季能否避免悲劇重演的關鍵。

▲紐約大都會重砲索托（Juan Soto）在9月開局就火力全開，於對戰底特律老虎的比賽中轟出滿貫全壘打，單場貢獻6分打點，幫助球隊以10：8險勝對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲索托在2023年於洋基身後有賈吉（Aaron Judge）、今年在大都會有阿隆索，因此連兩年敲出40轟與100打點。（圖／美聯社／達志影像）

