▲台灣粉絲的心意已成功傳達給朴寶劍，朴寶劍也翻牌PO文致謝。（圖／IG@bogummy）

朴寶劍也愛台灣感性 暖喊「收到愛意」

朴寶劍AAA電力滿格 高雄晨跑、活動滿場奔馳

韓國男神朴寶劍上週飛來高雄參加AAA頒獎典禮，，立刻返韓投入拍攝工作，但他也念念不忘台灣味，在IG曬出粉絲送的「阿嬤界 LV」茄芷袋、七七乳加、梅心糖、珍珠奶茶雪花餅、麥芽餅等豪華禮物包，也提到已把大家的心意分送給大家，小小暖舉融化粉絲的心。工作中的朴寶劍，在IG曬出粉絲送的豪華應援咖啡車，禮物包含爆米花、「阿嬤界 LV」茄芷袋、七七乳加、梅心糖、珍珠奶茶雪花餅、麥芽餅等美食，粉絲上面還附有註解，說這些是來自「台灣感性」的禮物，希望朴寶劍請盡情享受，「是奔向你的台灣粉絲心意啊～」朴寶劍也回覆：「你的愛意已經順利送達啦💛」、「謝謝你送來溫暖的應援💛」。朴寶劍上週飛來高雄參加AAA頒獎典禮，活動前還和《請回答1988》的，一路行程都被網友追著看，成功在台灣娛樂圈掀起連環討論，連續燒了好幾天。真正吸睛的，其實是他在AAA典禮當晚的「滿電狀態」，不只領獎領到手軟，，還跟同場的《苦盡柑來遇見你》IU、《雲畫的月光》金裕貞、《請回答1988》惠利輪流自拍玩耍，，整晚完全看不出疲態，體力好到像開外掛。