韓國男神朴寶劍上週飛來高雄參加AAA頒獎典禮，3天2夜的快閃行程結束後，立刻返韓投入拍攝工作，但他也念念不忘台灣味，在IG曬出粉絲送的「阿嬤界 LV」茄芷袋、七七乳加、梅心糖、珍珠奶茶雪花餅、麥芽餅等豪華禮物包，也提到已把大家的心意分送給大家，小小暖舉融化粉絲的心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣粉絲的心意已成功傳達給朴寶劍，朴寶劍也翻牌PO文致謝。（圖／IG@bogummy）
▲台灣粉絲的心意已成功傳達給朴寶劍，朴寶劍也翻牌PO文致謝。（圖／IG@bogummy）
朴寶劍也愛台灣感性　暖喊「收到愛意」

工作中的朴寶劍，在IG曬出粉絲送的豪華應援咖啡車，禮物包含爆米花、「阿嬤界 LV」茄芷袋、七七乳加、梅心糖、珍珠奶茶雪花餅、麥芽餅等美食，粉絲上面還附有註解，說這些是來自「台灣感性」的禮物，希望朴寶劍請盡情享受，「是奔向你的台灣粉絲心意啊～」朴寶劍也回覆：「你的愛意已經順利送達啦💛」、「謝謝你送來溫暖的應援💛」。

朴寶劍AAA電力滿格　高雄晨跑、活動滿場奔馳

朴寶劍上週飛來高雄參加AAA頒獎典禮，活動前還和《請回答1988》的惠利一起在高雄晨跑、順便朝聖知名地標「朴寶劍樹」，一路行程都被網友追著看，成功在台灣娛樂圈掀起連環討論，連續燒了好幾天。

真正吸睛的，其實是他在AAA典禮當晚的「滿電狀態」，不只領獎領到手軟，從頭high到尾走來走去，還跟同場的《苦盡柑來遇見你》IU、《雲畫的月光》金裕貞、《請回答1988》惠利輪流自拍玩耍，甚至台上跟林俊傑打招呼後，還跑去後台找林俊傑要簽名，整晚完全看不出疲態，體力好到像開外掛。

📌看更多朴寶劍相關新聞：

直擊／朴寶劍AAA超晚下班！一早6點「超帥素顏」現身小港搭機離台

直擊／AAA致詞只給45秒！倒數過程像炸彈 朴寶劍雙語機關槍講超快

相關新聞

朴寶劍與惠利共遊高雄！騎Ubike朝聖「寶劍樹」私遊合照CP感爆棚

AAA收視出爐！朴寶劍變身小迷弟　見林俊傑秒問：可以要簽名嗎

AAA漏網／朴寶劍里長伯上身！台下趁機告白林俊傑　可愛畫面曝光

圖多／AAA加場來了！群星塞爆小港機場　1次看到IU潤娥、朴寶劍