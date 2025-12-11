洛杉磯湖人在NBA盃（Emirates NBA Cup）8強賽以119：132不敵缺少文班亞馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，這場原本被視為「穩穩要拿下」的比賽，卻暴露了湖人本季至今最核心的三大問題：西區第二名太水、防守端漏洞巨大、交易補強已刻不容緩、里夫斯（Austin Reaves）必須調整定位，成為湖人版的馬紐·吉諾比利（Manu Ginóbili）。因為這場失利不只是季中挑戰賽出局，更像是一記警鐘，儘管湖人儘管戰績17勝6敗高居西區第二，但內容卻完全撐不起這個排名。
一、西區第二太水？數據揭露：湖人靠賽程與運氣撐著
在今天之前湖人隊以17勝6敗的戰績，在西區排名第2，優於休士頓火箭和丹佛金塊，但相較於其他西區三強在進攻效率和防守效率以及淨勝分上都非常亮眼，湖人這方面相對平庸，球隊進攻效率119.4（聯盟第6）、防守效率117.2（聯盟第20），淨勝分+2.2（聯盟第13）。
而目前奧克拉荷馬雷霆進攻效率121.4（聯盟第5）、防守效率105.4（聯盟第1），淨勝分+16（聯盟第1）；金塊進攻效率125.9（聯盟第1）、防守效率117.1（聯盟第19）、淨勝分+8.8（聯盟第4）；火箭進攻效率123（聯盟第2）、防守效率112.2（聯盟第5）、淨勝分+10.8（聯盟第2）。
比起於雷霆、金塊和火箭，湖人這些數據的統治力確實和他們的戰績不太符合，這說明他們目前的表現與一些運氣和賽程有關。今天在NBA盃的表現就說明了很多，面對沒有文班亞馬的馬刺，被對手轟下132分，導致輸球。
球隊目前在擁有唐西奇、里夫斯和詹姆斯的情況下，進攻不需要太過擔心，但是這三人都不是防守悍將，前兩者本來就是後場漏洞，詹皇則受限於體能和年紀，明顯下滑。因此球隊未來再補進一名側翼球員刻不容緩。
而此前傳出鵜鶘前鋒瓊斯被賣的消息，可能就是湖人充冠可以嘗試的解藥。
二、 必須交易！鵜鶘瓊斯成最佳補強解方？
知名球評Bill Simmons今天在賽前指出：湖人應該立刻出手搶下鵜鶘側翼瓊斯（Herbert Jones），他的合約與球隊契合度完美，防守素質一流，能彌補湖人最大缺口。瓊斯的防守能力優異，與去年的史密斯（Doroan-Finney Smith）相比有過之而無不及，
Simmons甚至直接喊話：「趕快交易吧！」並給出方案：用內希特（Knecht）＋克雷貝爾（Mexi Kleber）＋2031首輪來換瓊斯。瓊斯本季數據：9.9分、3.9籃板、1.6抄截、三分球命中率34.7%，防守覆蓋面極大，他正是湖人急需的外線防守者。
不過湖人可以交易的有用籌碼並不多，如何將瓊斯弄到手，可能很考驗總管佩林卡（Rob Pelinka）的智慧。
三、此役再度證明：里夫斯更適合「湖人版吉諾布里」角色
就在這段時間，詹姆斯經紀人富保羅（Rich Paul）與評論員Max Kellerman也公開討論里夫斯的定位，Kellerman直言：「理想情況下，里夫斯就是吉諾比利。」富保羅則說，「在一支冠軍球隊，他確實應該是致命第六人。」
這個觀點不是否定里夫斯，而是認為，他在第二陣容中能夠擁有更多球權與發揮空間，同時也能避免與唐西奇同場時被無限點名防守，兩人的後場防守形同「紙糊」的。這樣的改變能讓湖人攻守平衡，而非強迫他扛外線防守重任。
這場NBA盃輸球，恰好再次證明：里夫斯作為先發外線防守者，球隊代價太高。在不可能將詹姆斯和唐西奇調整到板凳的情況下，里夫斯是唯一能夠被犧牲的人員。如果湖人要追求季後賽的成功，讓 Reaves 重返「第六人模式」或許才是更健康的結構。
