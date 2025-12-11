我是廣告 請繼續往下閱讀

「紐約雙雄」紐約大都會與紐約洋基正以不同方式度過艱難的休賽季，而重砲阿隆索（Pete Alonso）確定以5年1億5500萬美元（約合新台幣48.2億元）加盟巴爾的摩金鶯，更使美東競爭局勢出現劇烈變化。此舉不僅讓大都會再受重擊，也讓洋基在競爭激烈的分區情勢下備感壓力。《Yanks Go Yard》質疑美聯東區對手越來越強，洋基卻按兵不動，讓人擔憂。本休賽季的大都會動作備受外界質疑。球隊先以提升二壘防守為由，將深受球迷喜愛的Brandon Nimmo交易出去，換來打擊能力更弱且短期薪資更高的Marcus Semien。隨後球隊又用高成本補進後援投手Devin Williams，但仍遭到原王牌終結者Edwin Diaz公開表達不滿，最終選擇前往洛杉磯道奇。如今隨著Alonso離隊，大都會戰力與士氣再度受到重大打擊。對洋基而言，Alonso轉投金鶯雖未直接影響紐約本隊陣容，但其帶來的區內競爭加劇卻不容忽視。金鶯一直以火力不足為隱憂，去年團隊長打率僅.394、在聯盟排名第19。然而休賽季至今，他們已大幅補強長打能力，先後加入沃德（Taylor Ward，36轟）和阿隆索（Pete Alonso，38轟）光是沃德與阿隆索兩人，就為金鶯打線帶來至少74支全壘打的提升。再加上韓德森（Gunnar Henderson）與大量頂尖新秀推進，金鶯明確展現挑戰分區龍頭的企圖心。在大聯盟最具競爭強度的分區中，不僅金鶯積極補強，其他隊伍也紛紛有所進展。藍鳥簽下Dylan Cease、Cody Ponce強化輪值；金鶯加入強打者群提升進攻層次，補上陣容最大弱點；紅襪則依舊是可怕的對手。反觀洋基，至今仍鮮少動作。總管凱許曼（Brian Cashman）雖多次表示「球隊並未受預算限制」，但在區內強敵接連進化之際，洋基的沉寂愈發引人質疑。隨著阿隆索加盟金鶯強化美東火力與競爭壓力，《Yanks Go Yard》也開始質疑洋基的補強節奏是否落後。報導指出，若洋基持續在休賽季無所作為，在競爭最激烈的美東分區中，他們恐在即將到來的2025賽季成為被邊緣化的一隊。