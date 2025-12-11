我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）原本非常期待代表多明尼加出戰世界棒球經典賽（World Baseball Classic），卻因「疲勞因素」向代表隊總教練普荷斯（Albert Pujols）辭退，意外引發大量批評聲浪，甚至被球迷拿來與大谷翔平比較，指責他「比大谷更不敬業」。普荷斯教練透過社群表示，赫南德茲主動聯繫並道歉，希望能休息，因此決定不參加本屆WBC。赫南德茲在上屆經典賽曾出戰，但球隊於第一輪遭淘汰。他在11月受訪時還曾表示：「代表祖國是運動員最高榮譽，我贏過冬盟、3A、也贏過世界大賽，下一步就是想在WBC奪冠。」如今卻突然辭退，反差令人意外。雖然赫南德茲連續兩年協助道奇奪下世界大賽冠軍，但他在守備端的問題仍屢遭批評，也讓他在本季成為潛在交易對象之一。根據報導，皇家隊對他有興趣，相關交易傳言始終未停。此時選擇退出WBC，也引來外界猜測他是否擔心影響新球季出場與身價。赫南德茲以疲勞為由退賽，在多明尼加球迷圈引發激烈反彈，留言區甚至出現大量批判聲音，包括：「大谷翔平又打又投，他還更累吧！」、「這是背叛祖國。」、「他對道奇不確定，怕受傷才不敢打。」、「他只是想確保自己能完整打開季。」、「普荷斯看起來都快被氣死了。」、「他是不是把西班牙語都忘了？」身為隊內人氣王與氣氛製造者赫南德茲未料到自己會因「想休息」變成爭議焦點。赫南德茲退賽本屬個人健康與職涯考量，但在多明尼加棒球文化中，國家隊出賽被視為極高榮譽，加上他曾公開表示想奪下WBC冠軍，如今卻以疲勞理由退出，自然引來更多質疑。