我是廣告 請繼續往下閱讀

一名球迷甚至無奈寫道：「Doncic抱怨、Redick抱怨，湖人整場都在被情緒牽動。」

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃8強賽今（11）日洛杉磯湖人於主場迎戰聖安東尼奧馬刺，最終大比分輸球。（美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人與聖安東尼奧馬刺在NBA盃（Emirates NBA Cup）8強賽，一段在場邊捕捉到的短短幾秒影片，意外成為全場最受討論的情節事件發生於第二節末段。當時湖人以34：48落後，八村壘被吹判一次投籃犯規。畫面顯示，八村壘明確告訴總教練JJ Redick「不要挑戰」，然而Redick仍決定啟動挑戰。裁判最終維持原判，湖人不僅失去一次暫停，也因Redick的情緒反應吃下一次技術犯規。也有球迷把矛頭指向情緒管理，認為Redick受到Luka Doncic不斷抗議情緒的牽動，導致判斷失準。整個事件所呈現的，是球隊在壓力情境下的處理混亂，而非單純的挑戰失敗。這起事件帶來的損失不僅是技術面的犯規與暫停流失，更象徵湖人在逆境時缺乏穩定性。儘管本季湖人在Luka Doncic帶領下成績亮眼，但這場比賽節奏起伏大、溝通混亂、情緒化回應裁判。儘管本季湖人整體表現依舊可圈可點，但這次場邊意外對球隊是一次警訊。陣容輪替屢次變動、球員傷勢頻傳，都可能放大溝通不良的問題。在西區競爭極度激烈、勝負差距往往取決於細節的背景下，湖人能否重拾紀律，是外界高度關注的焦點。Doncic的高水準領導依舊是湖人最強後盾，而Redick需要在接下來的比賽證明他能夠在高壓環境下維持冷靜，帶領球隊避免重蹈覆轍。季賽仍然漫長，湖人接下來的回應方式，將比這次的失誤本身更重要。這次事件既可能揭露弱點，也可能成為團隊重新校準的關鍵時刻。