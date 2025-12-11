日本棒壇傳奇教練、曾擔任世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本代表教練、並歷經6支日本職棒球隊的名將高代延博，於12月9日因食道胃接合部癌辭世，享壽71歲。他生前最讓人津津樂道的一幕，莫過於2013年世界棒球經典賽（WBC）對台灣之戰中，他為攔截全速奔向本壘的糸井嘉男，竟不惜整個人「突伏倒地」，只為及時擋下跑者，極具戲劇性的超大動作至今仍被日本球迷視為這位三壘指揮官的「傳奇畫面」。
從鑽石手套到日本一三壘教練 高代延博一生奉獻棒球42年
出生於奈良縣的高代延博，球員時期為內野手，曾效力日本火腿與廣島隊，1979年就拿下鑽石手套獎（現為金手套），並於1980年獲選最佳九人。退役後，他展開長達31年的教練生涯，執教過中日、阪神、廣島、歐力士、日本火腿與羅德，甚至還曾赴韓國韓華鷹隊任教，並兩度入選WBC日本國家隊教練團，協助球隊在2009年成功衛冕冠軍。
傳奇一幕：WBC對台灣擋下糸井嘉男成關鍵
在2013年WBC日本在東京巨蛋對戰中華隊的經典戰役中，當時擔任日本隊三壘指導教練的高代，在比賽進行到4局上，面對糸井嘉男全速衝刺三壘準備回本壘時，為了讓不回頭看的糸井看到自己，他竟直接「用全身撲倒在地」，以最大肢體動作示意停下。雖然該局在王建民的封鎖下，日本未能得分，但最終地主球隊還是逆轉取省，而這一幕也成為經典畫面。
多年後，他在訪問中坦言：「我當下是真的認真，糸井根本沒在看我，我太矮了，只能整個人撲出去！」這段熱血回憶，讓無數日本球迷至今仍念念不忘。
名將背後的謙和與叮嚀 「身體要顧好啊」成最後寄語
高代延博不僅以嚴格練習、果斷判斷聞名，更是被譽為「日本第一三壘教練」。他的指導下，培養出金本知憲、福留孝介、井端弘和、荒木雅博等日本球星，更以三壘指揮官的精準判斷聞名棒壇。
他的個性豪爽卻不失細膩，根據《東京體育》記者三島俊夫回憶：「每次見面，他都會輕輕碰一下我肚子，說『身體要顧好啊』，那已成為我們的默契問候。」遺憾的是，如今這句話竟成為最深的思念。
臥病仍堅持帶隊 棒球魂堅如磐石
2023年高代被診斷出癌症，但他仍堅持擔任大阪經濟大學棒球隊監督，直到今年秋天病情惡化。在手術恢復期間，他甚至還能輕打內野高飛球做練習示範，自稱「還是覺得棒球真有趣啊」。然而9月底健康急轉直下，終於在12月9日辭世。高代延博的一生，是將身體與精神都獻給棒球的最佳詮釋。
📌高代延博小檔案（Nobuhiro Takashiro）
日文名：高代延博（たかしろ のぶひろ）
出生日期：1954年5月27日
逝世日期：2025年12月9日（享壽71歲）
出生地：日本奈良縣下市町
逝世地：日本大阪府
📍選手時期（1979–1989）
守備位置：內野手
打擊／投擲：右打／右投
日本職棒初登場：1979年4月7日，代表日本火腿鬥士隊出賽
最終出場：1989年10月18日，效力於廣島東洋鯉魚隊
生涯成績：
打擊率：.256
安打數：772支
全壘打：57支
所屬球隊：
日本火腿鬥士（1979–1988）
廣島東洋鯉魚（1989）
📍生涯榮譽
NPB全明星賽：3次（1979、1980、1983）
最佳九人獎：1980年
鑽石手套獎（金手套前身）：1979年
📍教練時期（1990–2023）
教練生涯橫跨多支日職與韓職球隊，執教超過30年，擅長擔任內野守備與三壘指導教練
消息來源：topics、每日體育
我是廣告 請繼續往下閱讀
出生於奈良縣的高代延博，球員時期為內野手，曾效力日本火腿與廣島隊，1979年就拿下鑽石手套獎（現為金手套），並於1980年獲選最佳九人。退役後，他展開長達31年的教練生涯，執教過中日、阪神、廣島、歐力士、日本火腿與羅德，甚至還曾赴韓國韓華鷹隊任教，並兩度入選WBC日本國家隊教練團，協助球隊在2009年成功衛冕冠軍。
在2013年WBC日本在東京巨蛋對戰中華隊的經典戰役中，當時擔任日本隊三壘指導教練的高代，在比賽進行到4局上，面對糸井嘉男全速衝刺三壘準備回本壘時，為了讓不回頭看的糸井看到自己，他竟直接「用全身撲倒在地」，以最大肢體動作示意停下。雖然該局在王建民的封鎖下，日本未能得分，但最終地主球隊還是逆轉取省，而這一幕也成為經典畫面。
多年後，他在訪問中坦言：「我當下是真的認真，糸井根本沒在看我，我太矮了，只能整個人撲出去！」這段熱血回憶，讓無數日本球迷至今仍念念不忘。
高代延博不僅以嚴格練習、果斷判斷聞名，更是被譽為「日本第一三壘教練」。他的指導下，培養出金本知憲、福留孝介、井端弘和、荒木雅博等日本球星，更以三壘指揮官的精準判斷聞名棒壇。
他的個性豪爽卻不失細膩，根據《東京體育》記者三島俊夫回憶：「每次見面，他都會輕輕碰一下我肚子，說『身體要顧好啊』，那已成為我們的默契問候。」遺憾的是，如今這句話竟成為最深的思念。
臥病仍堅持帶隊 棒球魂堅如磐石
2023年高代被診斷出癌症，但他仍堅持擔任大阪經濟大學棒球隊監督，直到今年秋天病情惡化。在手術恢復期間，他甚至還能輕打內野高飛球做練習示範，自稱「還是覺得棒球真有趣啊」。然而9月底健康急轉直下，終於在12月9日辭世。高代延博的一生，是將身體與精神都獻給棒球的最佳詮釋。
日文名：高代延博（たかしろ のぶひろ）
出生日期：1954年5月27日
逝世日期：2025年12月9日（享壽71歲）
出生地：日本奈良縣下市町
逝世地：日本大阪府
📍選手時期（1979–1989）
守備位置：內野手
打擊／投擲：右打／右投
日本職棒初登場：1979年4月7日，代表日本火腿鬥士隊出賽
最終出場：1989年10月18日，效力於廣島東洋鯉魚隊
生涯成績：
打擊率：.256
安打數：772支
全壘打：57支
所屬球隊：
日本火腿鬥士（1979–1988）
廣島東洋鯉魚（1989）
📍生涯榮譽
NPB全明星賽：3次（1979、1980、1983）
最佳九人獎：1980年
鑽石手套獎（金手套前身）：1979年
📍教練時期（1990–2023）
教練生涯橫跨多支日職與韓職球隊，執教超過30年，擅長擔任內野守備與三壘指導教練
|球隊名稱
|執教期間
|廣島東洋鯉魚
|1990–1998
|中日龍
|1999–2001、2004–2008
|日本火腿鬥士
|2002
|羅德海洋
|2003
|韓華鷹（韓職）
|2010
|歐力士野牛
|2011–2012
|阪神虎
|2014–2020