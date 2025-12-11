我是廣告 請繼續往下閱讀

當時擔任日本隊三壘指導教練的高代，在比賽進行到4局上，面對糸井嘉男全速衝刺三壘準備回本壘時，為了讓不回頭看的糸井看到自己，他竟直接「用全身撲倒在地」

▲日本棒壇傳奇教練、曾擔任WBC日本代表教練、並歷經6支日本職棒球隊的名將高代延博，於12月9日因食道胃接合部癌辭世，享壽71歲。（圖／美聯社／達志影像）

高代延博不僅以嚴格練習、果斷判斷聞名，更是被譽為「日本第一三壘教練」。他的指導下，培養出金本知憲、福留孝介、井端弘和、荒木雅博等日本球星，