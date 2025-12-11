日本棒壇傳奇教練、曾擔任世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本代表教練、並歷經6支日本職棒球隊的名將高代延博，於12月9日因食道胃接合部癌辭世，享壽71歲。他生前最讓人津津樂道的一幕，莫過於2013年世界棒球經典賽（WBC）對台灣之戰中，他為攔截全速奔向本壘的糸井嘉男，竟不惜整個人「突伏倒地」，只為及時擋下跑者，極具戲劇性的超大動作至今仍被日本球迷視為這位三壘指揮官的「傳奇畫面」。

從鑽石手套到日本一三壘教練　高代延博一生奉獻棒球42年

出生於奈良縣的高代延博，球員時期為內野手，曾效力日本火腿與廣島隊，1979年就拿下鑽石手套獎（現為金手套），並於1980年獲選最佳九人退役後，他展開長達31年的教練生涯，執教過中日、阪神、廣島、歐力士、日本火腿與羅德，甚至還曾赴韓國韓華鷹隊任教，並兩度入選WBC日本國家隊教練團，協助球隊在2009年成功衛冕冠軍。

傳奇一幕：WBC對台灣擋下糸井嘉男成關鍵

在2013年WBC日本在東京巨蛋對戰中華隊的經典戰役中，當時擔任日本隊三壘指導教練的高代，在比賽進行到4局上，面對糸井嘉男全速衝刺三壘準備回本壘時，為了讓不回頭看的糸井看到自己，他竟直接「用全身撲倒在地」，以最大肢體動作示意停下。雖然該局在王建民的封鎖下，日本未能得分，但最終地主球隊還是逆轉取省，而這一幕也成為經典畫面。

多年後，他在訪問中坦言：「我當下是真的認真，糸井根本沒在看我，我太矮了，只能整個人撲出去」這段熱血回憶，讓無數日本球迷至今仍念念不忘。

▲日本棒壇傳奇教練、曾擔任WBC日本代表教練、並歷經6支日本職棒球隊的名將高代延博，於12月9日因食道胃接合部癌辭世，享壽71歲。（圖／美聯社／達志影像）
名將背後的謙和與叮嚀　「身體要顧好啊」成最後寄語

高代延博不僅以嚴格練習、果斷判斷聞名，更是被譽為「日本第一三壘教練」。他的指導下，培養出金本知憲、福留孝介、井端弘和、荒木雅博等日本球星，更以三壘指揮官的精準判斷聞名棒壇。

他的個性豪爽卻不失細膩，根據《東京體育》記者三島俊夫回憶：「每次見面，他都會輕輕碰一下我肚子，說『身體要顧好啊』，那已成為我們的默契問候。」遺憾的是，如今這句話竟成為最深的思念。

臥病仍堅持帶隊　棒球魂堅如磐石

2023年高代被診斷出癌症，但他仍堅持擔任大阪經濟大學棒球隊監督，直到今年秋天病情惡化。在手術恢復期間，他甚至還能輕打內野高飛球做練習示範，自稱「還是覺得棒球真有趣啊」。然而9月底健康急轉直下，終於在12月9日辭世。高代延博的一生，是將身體與精神都獻給棒球的最佳詮釋。

📌高代延博小檔案（Nobuhiro Takashiro）

日文名：高代延博（たかしろ のぶひろ）

出生日期：1954年5月27日

逝世日期：2025年12月9日（享壽71歲）

出生地：日本奈良縣下市町

逝世地：日本大阪府

📍選手時期（1979–1989）

守備位置：內野手

打擊／投擲：右打／右投

日本職棒初登場：1979年4月7日，代表日本火腿鬥士隊出賽

最終出場：1989年10月18日，效力於廣島東洋鯉魚隊

生涯成績：

打擊率：.256

安打數：772支

全壘打：57支

所屬球隊：

日本火腿鬥士（1979–1988）

廣島東洋鯉魚（1989）

📍生涯榮譽

NPB全明星賽：3次（1979、1980、1983）

最佳九人獎：1980年

鑽石手套獎（金手套前身）：1979年

📍教練時期（1990–2023）

教練生涯橫跨多支日職與韓職球隊，執教超過30年，擅長擔任內野守備與三壘指導教練

球隊名稱 執教期間
廣島東洋鯉魚 1990–1998
中日龍 1999–2001、2004–2008
日本火腿鬥士 2002
羅德海洋 2003
韓華鷹（韓職） 2010
歐力士野牛 2011–2012
阪神虎 2014–2020
消息來源：topics每日體育

