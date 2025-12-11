我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南珉貞透露自己過去曾經被粉絲性騷擾。（圖／記者葉政勳攝影）

▲朱孝天（如圖）被柴智屏挖掘，態度遭蔡康永嗆：「跩什麼。」（圖／我愛貓大YouTube）

▲余天透露自己曾罹患攝護腺癌、白內障。（圖／（圖／萬星傳播提供）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（11）日熱門娛樂新聞：啦啦隊女神近期遭性騷事件頻傳，表示自己多年前曾被瘋狂粉絲摸臀，並且為李珠珢被球迷摸腰事件表示心疼。啦啦隊女神接連爆出遭性騷擾事件，繼富邦韓籍成員李珠珢、樂天的廉世彬後，今（11）日富邦韓籍啦啦隊女神南珉貞也透露自己同樣受害，她表示5年前在韓國球場應援時，曾被瘋狂粉絲摸臀性騷擾，而且受害者不只她一人。南珉貞沉重地說：「大家以為啦啦隊工作光鮮亮麗，但其實背後也有很多不為人知、很辛苦的地方，需要面對一些非常棘手的狀況。」男團F4宣布復出開演唱會，但公開名單中卻沒有朱孝天，反而加入五月天主唱阿信，引發網友熱烈議論。朱孝天的個性也成為焦點，遭批評「太不會做人」。他過去在《康熙來了》的片段也被翻出，他透露自己是在燒烤店被製作人柴智屏發掘，但當時見到柴智屏時卻毫無特別反應，讓主持人蔡康永當場忍不住反問：「你在跩什麼？」資深藝人胡瓜將在明年（2026）3月21、22日攜手余天、康康、黃西田舉辦《鑽石舞台之夜》，今日四人一同出席宣傳餐會，余天受訪時透露，自己曾罹患攝護腺癌與白內障，目前攝護腺已全數切除、雙眼水晶體也已更換，無奈表示：「現在最想整天躺在家裡，跟亞萍分房，各自睡滿8小時！」胡瓜也在現場開起黑色幽默，虧余天與黃西田「見一次少一次。」資深女星賴佩霞小女兒謝沛庭與丈夫Kevin去年（2024）才剛新婚，甜蜜不到一年，卻因 Kevin的心臟問題天人永隔。面對突如其來的噩耗，賴佩霞情緒一度激動哽咽，坦言心中充滿憤怒，不理解老天為何要帶走如此善良又年輕的生命。Energy成員張書偉日前因「閃兵案」遭逮，工作全面停擺；而妻子謝京穎則持續投入八點檔拍攝。近日有網友發現她身形略顯圓潤、小腹微凸，懷疑她是否有喜。對此，謝京穎經紀公司回應，表示可能只是因長期忙碌而水腫，最近為趕戲殺青一直連續工作，身體狀態才會看起來略有變化。