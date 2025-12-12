我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士近期連續三場比賽將對手得分壓在100分以下，展現防守端的全面進化。（圖／美聯社／達志影像）

▲科爾盛讚斯賓塞是「優秀的下球擋拆選手，且具備極佳視野，現代籃球的空間感對比賽至關重要。」（圖／美聯社／達志影像）

儘管金州勇士本季面臨不少傷兵困擾，但近期他們的防守表現卻異軍突起。根據《舊金山紀事報》記者Sam Gordon報導，勇士在過去兩周防守效率高居全聯盟第一，整體賽季也躍升至第2名，目前防守效率僅111.9，展現出強烈反彈氣勢。主帥（Steve Kerr）認為球隊防守執行力提升很多，梅爾頓（De’Anthony Melton）回歸對於球隊在這方面有不小的幫助。勇士近期連續三場比賽將對手得分壓在100分以下，展現防守端的全面進化。轉捩點可追溯至11月26日不敵火箭後，老將格林（Draymond Green）公開怒斥球隊防守鬆散，之後團隊凝聚力明顯提升，並積極修正防守細節。雖然整體身材不算高大，勇士靠著高強度球壓與靈活切換人盯人與區域防守的策略，成功彌補尺寸劣勢。新援梅爾頓上周復出後即展現優異的一對一防守能力，為防線帶來穩定性。總教練科爾表示：「我們開始封鎖對手容易得分的路徑，失誤也減少了，讓防守能夠及時回防部署。球隊彼此幫忙、充滿能量，這正是我們最需要的樣貌。」勇士進攻端表現仍不理想，目前聯盟排名僅第22名。科爾點出其中關鍵在於失誤過多，但也稱讚替補後衛斯賓塞（Pat Spencer）近期挺身而出，在主控柯瑞（Stephen Curry）因股四頭肌挫傷與肌肉拉傷缺陣期間，場均攻下16分、5.8助攻，投籃命中率高達59.1%。科爾盛讚斯賓塞是「優秀的下球擋拆選手，且具備極佳視野，現代籃球的空間感對比賽至關重要。」根據ESPN記者Anthony Slater報導，柯瑞已於本周三參與完整隊內對抗賽，雖尚未決定是否在週五對戰灰狼時復出，但科爾表示「復出前景樂觀」。梅爾頓方面，球隊將繼續控制其出賽時間，他在復出後的兩場比賽分別打了21與17分鐘，預計在體能完全恢復前，暫不安排連續兩場出賽。此外，年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因在對公牛一戰未獲上場，引發交易傳言升溫。科爾坦言：「我能想像他現在的感受不容易，我們已經談過此事。我希望他成為最好的自己，不管未來是在勇士或其他球隊。」值得一提的是，斯賓塞原為NCAA史上最強長曲棍球選手之一，最終選擇轉戰籃球，並在近來勇士傷兵潮中打出亮眼表現。他的故事也透過NBC Sports Bay Area影片，激勵許多球迷。