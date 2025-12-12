南台灣很不平靜！高雄甲仙昨（11）天深夜22時49分先發生規模4.7地震，20分鐘內接連發生規模3.5、4.7地震。接著在今（12）凌晨4時24分，台南楠西又發生規模4地震。一夜連四震讓台南、高雄在地人嚇說「地鳴聲超大」、「睡一半被驚醒」，擔憂可能是大地震前兆。對此，中央氣象署地震測報中心稍晚9點半將做說明。《NOWNEWS今日新聞》將帶讀者掌握最新資訊。
地震發生時間軸
為了讓您更清楚掌握地震資訊，以下依時間順序整理四起地震詳情：
第二震｜11 日 22 時 59 分
第三震｜11 日 23 時 19 分（發布災防告警）
第四震｜12 日 04 時 24 分
氣象署統計與後續說明
地震測報中心表示，根據氣象署統計資料顯示，台灣地區近10年平均每年發生規模6至7地震3.6個、規模5至6地震30個、規模4至5地震152個。稍晚將在早上9點30分做說明。
資料來源：中央氣象署
- 第一震｜11 日 22 時 49 分
- 位置： 高雄甲仙（規模 4.7）
- 深度： 8 公里（極淺層地震）
- 震度： 嘉義、台南最大震度 4 級。
- 位置： 高雄甲仙（規模 4.7）
- 位置： 高雄甲仙（規模 3.5）
- 深度： 8 公里
- 震度： 嘉義縣地區最大震度 2 級。
- 位置： 高雄甲仙（規模 4.7）
- 深度： 8.2 公里（極淺層地震）
- 影響： 觸發災防告警系統，範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市、台南市。
- 震度： 嘉義縣、高雄市最大震度 4 級；台南市、嘉義市、雲林縣 3 級。
- 位置： 台南楠西（規模 4.0）
- 深度： 8.9 公里
- 震度： 台南市最大震度 4 級；嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣皆為 1 級。
