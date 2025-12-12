南台灣很不平靜！高雄甲仙昨（11）天深夜22時49分先發生規模4.7地震，20分鐘內接連發生規模3.5、4.7地震。接著在今（12）凌晨4時24分，台南楠西又發生規模4地震。一夜連四震讓台南、高雄在地人嚇說「地鳴聲超大」、「睡一半被驚醒」，擔憂可能是大地震前兆。對此，中央氣象署地震測報中心稍晚9點半將做說明。《NOWNEWS今日新聞》將帶讀者掌握最新資訊。

地震發生時間軸

為了讓您更清楚掌握地震資訊，以下依時間順序整理四起地震詳情：

  • 第一震｜11 日 22 時 49 分

    • 位置： 高雄甲仙（規模 4.7）

    • 深度： 8 公里（極淺層地震）

    • 震度： 嘉義、台南最大震度 4 級。

▲11日22時49分，高雄甲仙發生規模4.7地震。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
第二震｜11 日 22 時 59 分

  • 位置： 高雄甲仙（規模 3.5）

  • 深度： 8 公里

  • 震度： 嘉義縣地區最大震度 2 級。

▲11日22時59分，高雄甲仙再發生規模3.5地震。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
第三震｜11 日 23 時 19 分（發布災防告警）

  • 位置： 高雄甲仙（規模 4.7）

  • 深度： 8.2 公里（極淺層地震）

  • 影響： 觸發災防告警系統，範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市、台南市。

  • 震度： 嘉義縣、高雄市最大震度 4 級；台南市、嘉義市、雲林縣 3 級。

▲11日23時19分，高雄甲仙又出現規模4.7地震。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
第四震｜12 日 04 時 24 分

  • 位置： 台南楠西（規模 4.0）

  • 深度： 8.9 公里

  • 震度： 台南市最大震度 4 級；嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣皆為 1 級。

▲今日清晨4時24分台南市楠西區發生芮氏規模4.0地震，最大震度4級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署統計與後續說明

地震測報中心表示，根據氣象署統計資料顯示，台灣地區近10年平均每年發生規模6至7地震3.6個、規模5至6地震30個、規模4至5地震152個。稍晚將在早上9點30分做說明。

資料來源：中央氣象署

