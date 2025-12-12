我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好久不見的3EP美少女成員婷婷（右），近期上那那大師（左）YouTube頻道接受訪問，提及自己離開演藝圈後，曾為了生計到居酒屋打工。（圖／翻攝自那那大師YouTube）

曾被封為徐若瑄接班人，和周幼婷、林韋伶一起組成3EP美少女團隊的郭婷婷（婷婷），因外型甜美，星途備受看好，但她卻無預警地消失演藝圈。近期她上YTR那那大師節目接受訪問時提及，曾經太過年輕，不懂工作場的規矩，她對過去在職場上曾經冒犯過的人、犯過的錯道歉，也談到她離開演藝圈後，有一陣子因為手頭緊，為了生計到居酒屋打工。她也自認，在打工之前，自己是一個沒出過社會的人。回首出道歷程，婷婷在專訪中表示，當年出道的幸運來得太快，讓涉世未深的她誤以為演藝路能一帆風順，卻因此忽略了累積實力的重要性。她表示當時心智尚未成熟，只要沒戲拍的空窗期就會陷入焦慮，遇到高難度的舞蹈或表演課程，會因為害怕失敗而選擇逃避。婷婷表示，她一直逃避面對工作，最嚴重時甚至不敢接經紀人的電話，連排好的通告都直接缺席搞消失，不成熟的舉動讓她最終失去了工作機會。回想起那段日子，她表示：「以前真的太不懂事，我真的犯了許多錯，對不起。」隨著演藝工作停擺，經濟壓力隨之而來。婷婷表示，為了維持生計，她曾到導演北村豐晴開設的居酒屋打工，端盤子、服務客人的日子，讓她深刻體會到賺錢的不容易。她表示，那是她人生中第一次真正的出社會。婷婷近日也在臉書寫下長文，她表示，剛從美國回來，她曾因焦慮症、恐慌症與PTSD（創傷後壓力症候群）發作，導致一度無法正常生活與分享照片。她坦承過去為了維護藝人形象，總是戴著「我很完美」的面具示人，不敢展現脆弱的一面，「但我發現我錯了，如果不願承認這些傷痛，我就無法得到醫治。」婷婷感性表示，假裝完美這場心理遊戲讓她身心俱疲，在信仰與親友的支持下，她決定誠實面對自己的破碎與不完美。婷婷表示，會選擇以最真實的樣貌重新出發，她說：「即使偶爾還是會跌倒，但只要繼續做出正確的選擇，就會越來越好。」