我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（左）和胡瓜（右）玩遊戲時其實常有肢體接觸，但她說自己沒注意被碰到不對的地方。（圖／民視提供）

▲籃籃主持《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》都曾入圍過金鐘獎，她的紅毯戰袍超甜美。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲籃籃過去是Rakuten Girls的一員，現為「推進隊長」，應援場次較少，但人氣還是極高。（圖／樂天桃猿提供）

近期啦啦隊女神遭遇性騷擾事件頻傳，擔任樂天桃猿「推進隊長」的籃籃，日前也在節目《綜藝大集合》上，不小心被前輩胡瓜襲胸。雖然是烏龍事件，但也有粉絲心疼籃籃，覺得這跟性騷擾案差不多。而籃籃作為啦啦隊員轉型為藝人的最成功範例，她其實有超硬背景，經紀人正是長壽節目《天才衝衝衝》的老闆，粉絲可以不用擔心籃籃會被欺負。籃籃過去是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls的隊長，後來退出啦啦隊陣容後，轉當「推進隊長」，不時會出現在球場應援。其餘大部分時間籃籃都在主持節目，目前是《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《綜藝新時代》3個節目的主持班底，工作滿檔。而籃籃日前在錄《綜藝大集合》玩遊戲時，不小心被主持界大哥胡瓜襲胸，雖然胡瓜並非故意，但此事還是引起大眾討論。節目製作單位甚至出面道歉，強調會改進遊戲；籃籃事後則回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」但還是有不少粉絲因此心疼籃籃，擔心她工作會受到影響，不過其實籃籃背景超硬。過去女星楊繡惠就曾爆料，籃籃的經紀人和《天才衝衝衝》的老闆是同一人，她的主持工作很穩定，大家不用憂心。據悉，籃籃經紀公司為時代創藝，隸屬大藝娛樂集團，而大藝娛樂也正是《綜藝大集合》的製作公司，背後都是同一體系。另外，籃籃從啦啦隊女神跨足演藝圈後，也靠著主持節目，2度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，當時寫下首位現役啦啦隊員敲響金鐘獎的紀錄，讓人印象深刻。籃籃今年起也和詹姆士、黃鐙輝、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉等人，輪流搭檔主持網路節目《行!鬥陣出國去!》，籃籃人氣持續攀升，IG已累積53萬粉絲追蹤。