我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘的防守悍將瓊斯（Herb Jones） 在因小腿傷勢缺陣八場比賽後，剛於12月9日對陣聖安東尼奧馬刺的比賽中復出，卻在今（12）日對陣波特蘭拓荒者的比賽中，因情緒激動連續吞下技術犯規，導致在半場結束前被驅逐出場。不過最終，鵜鶘仍爆冷以143：120大勝拓荒者。瓊斯的驅逐事件發生在第二節蜂鳴器響起前，裁判吹判了他對阿夫迪亞（Deni Avdija）的犯規。瓊斯對於這個半場結束前的判罰感到極度不滿，隨即對其中一位裁判表達了不滿，被吹罰一次技術犯規。但他並未停止抱怨，繼續與裁判爭論，結果被追加吹罰了第二次技術犯規，當場被驅逐出場。在被驅逐前，瓊斯上場14分鐘繳出4分6籃板和1記阻攻的數據。儘管投籃手感冰冷，但他在防守端的貢獻仍無可取代。相比之下，他復出首戰對馬刺的表現堪稱驚豔，全場攻下17分、6籃板、4助攻、4抄截和1阻攻的全能數據。本賽季至今，瓊斯已出賽17場，場均上場時間約30分鐘，貢獻9.9分、3.9籃板、2.4助攻和1.6抄截。瓊斯被外界認為是聯盟中最優秀的外線防守者之一，但他目前效力的鵜鶘本賽季表現不盡理想，也讓這位防守大鎖成為了交易傳聞的主角。據報導，已經有球隊對瓊斯展現了交易興趣，但鵜鶘方面尚未表露出願意開啟交易談判的意願。這場突如其來的驅逐，無疑讓瓊斯剛回到球場的好狀態再次受到影響，也為鵜鶘本就坎坷的賽季增添了更多不確定性。