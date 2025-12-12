隨著庫明加（Jonathan Kuminga）近期遭金州勇士隊雪藏，加上教練科爾（Steve Kerr）坦言「他近況不佳」，有關勇士尋求交易這位22歲前鋒的傳聞越演越烈。ESPN資深記者Brian Windhorst也在社群平台社群上給出解析，指出勇士有意交易庫明加，而球員本人也傾向轉隊，雙方形同進入倒數階段。ESPN指出，與其奢望達拉斯獨行俠、沙加緬度國王和布魯克林籃網加碼，其實勇士可以嘗試和密爾瓦基公鹿接頭，去得到特納（Myles Turner）。
庫明加處境尷尬 勇士最快1月15日後才能交易
在勇士大勝公牛之戰中，庫明加未獲上場機會，科爾賽後坦言庫明加近期表現不如預期，進一步引發外界質疑是否雙方關係已出現裂痕。Windhorst直言：「是的，勇士非常想交易庫明加，他本人可能也樂見其成。」
不過，庫明加因本季初剛簽下2年4850萬美元的合約，要到2026年夏天才會到期，依規定最快也得等到2025年1月15日才能被交易。這代表即使雙方都想結束合作關係，也得再多等一個月。
尋找買家並不容易 獨行俠、籃網、國王被點名
目前傳出對庫明加有興趣的球隊包括達拉斯獨行俠、布魯克林籃網與沙加緬度國王，但交易條件仍存變數。Windhorst分析：獨行俠剛失去主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II），但是否願意拿回加福德（Daniel Gafford）交換，仍不得而知。籃網在薪資上難以吞下庫明加的合約，小波特（Michael Porter Jr.）的合約又過於龐大。國王則被認為唯一可能吸引勇士的籌碼是年輕後衛艾利斯（Keon Ellis），整體包裹吸引力有限。
新交易案浮現：換來公鹿中鋒特納？
根據《The Stein Line》Jake Fischer報導，勇士也可能考慮將庫明加作為主包裹，換取密爾瓦基公鹿的中鋒特納。這筆交易案的包裹為：
勇士得到：特納
公鹿得到：庫明加、裴頓二世（Gary Payton II）、2028年首輪（Top-5保護）
這筆交易不僅能解決勇士長期缺乏護框中鋒的問題，也可釋放庫明加到其他更適合發揮的舞台。現年29歲的特納本季場均可貢獻12.6分、5.7籃板與1.7助攻，具備不錯的外線射程與協防能力，被認為是適配柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）體系的空間型中鋒。
Fischer也加碼爆料表示，「我認為金州勇士隊唯一願意用德雷蒙德·格林（Draymond Green）去換的球員就是字母哥。就他一個。如果再加上庫明加和波傑姆斯基（Bradin Podzinski），那麼對於密爾瓦基公鹿隊來說，勇士隊突然可能就擁有了一個頗具吸引力的籌碼。」
名記總結：彼此都該向前走了
綜合各界觀點，庫明加與勇士的合作似乎走到盡頭。ESPN名記Windhorst表示：「勇士現在有動力送走庫明加，他也有離開的傾向。問題是，市場上的回報是否值得，還有勇士願不願意為他換來角色球員，還是等更好的報價出現。」
而在勇士本季戰績起伏不定、仍在努力卡位季後賽之際，如何有效利用手中資產補強即戰力，Kuminga這張年輕籌碼，將是最大關鍵。
消息來源：Jake Fischer、windhorstespn
