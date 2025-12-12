近期啦啦隊女孩遭騷擾的風波頻傳，樂天啦啦隊韓籍女神廉世彬才遭爆料被韓國經紀人性騷擾，隊內人氣成員熊霓昨（11）日也遇到酸民，在她父母的照片下留言「感覺活不久」，進行言語羞辱，讓熊霓氣炸。她直接用自己的帳號現身回擊酸民14字，「世界上有你這種人真的很可悲欸」，完全不想隱忍，霸氣作風也讓粉絲讚翻。
熊霓父母遭詛咒「活不久」 她怒回嗆酸民可悲
樂天女孩新賽季的續約作業日前正式啟動，熊霓的爸爸兼任她的經紀人，本月1日率先在社群發文，宣布熊霓與樂天續約的好消息，讓球迷嗨爆。爸爸昨日也分享一家人去吃燒肉的照片，笑說：「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」，想不到竟引來酸民留言：「父母面相感覺活不久」，讓熊霓氣炸。
熊霓直接用自己的帳號在Threads回擊該酸民，反嗆：「世界上有你這種人真的很可悲欸」。有粉絲也替熊霓抱不平，將這名酸民其他開黃腔、帶有羞辱性的留言全都截圖保存下來，通報給熊霓；熊霓見狀也氣憤回覆：「太誇張了」。
啦啦隊女神頻遭騷擾 廉世彬、李多慧、南珉貞受害
然而酸民的羞辱留言對啦啦隊女孩而言，只是被騷擾的冰山一角。之前韓籍啦啦隊女神李多慧也碰過類似事件，一名中油員工在她去花蓮光復鄉當鏟子超人的照片下開黃腔，留言：「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」，該酸民的身分最後被肉搜出來，遭中油降職懲罰。
另外，樂天韓援三本柱之一的廉世彬，日前也爆出遭韓國的黃姓經紀人性騷擾事件，雖然黃男否認，但此事仍鬧得沸沸揚揚。富邦啦啦隊韓援南珉貞昨日出席活動時也透露，自己曾被伸狼爪，5年前於韓國球場應援時，遭瘋狂粉絲摸臀性騷擾，且受害的還不只自己一人，這讓南珉貞語帶沉重地說：「大家覺得啦啦隊的工作是很光鮮亮麗，但其實還是有不為人知、辛苦的地方」。
熊霓年僅22歲 一度和胡瓜傳緋聞
現年22歲的熊霓2021年就加入樂天女孩，在中職應援至今；她去年也同步加入職籃啦啦隊行列，成為新竹御嵿攻城獅啦啦隊慕獅女孩的成員。先前熊霓也曾是節目《綜藝大集合》、《最強綜藝秀》的常客，一度和胡瓜被傳烏龍緋聞，但後來她就默默從節目中淡出，事後才出面證實已經與經紀公司時代創藝解約，所以後續沒繼續上節目，以應援本業為主。
資料來源：Threads、 熊霓IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
