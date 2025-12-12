我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼SUGA、RM一起發出BTS成員久違合體照。（圖／IG@rkive、agustd）

南韓天團BTS（防彈少年團）回歸進度曝光！外界盛傳他們將於2026年春天發片、並啟動出道以來，即使，7位成員仍一路互相扶持走到現在。面對近期成員柾國與aespa成員Winter的緋聞風波，BTS選擇不多作回應，今（12）日直接公開久違的7人彩排合照，讓全球ARMY瞬間暴動。BTS自2022年底起進入軍白期，7名成員陸續服役，直到今年6月21日，JIN、j-hope、RM、V、Jimin、Jung Kook與SUGA全員退伍，迎來久違的完全合體。退伍後，團體立刻投入新專輯製作；成員RM、SUGA今天公開7人久違的彩排合照，直接用畫面劇透BTS回歸計畫如火如荼進行中。根據外媒報導，BTS目標在2026年3月以新專輯回歸樂壇，並以新作品為核心展開世界巡演，場次上看65場，規模不只超越他們於2018年至2019年《Love Yourself》巡演的62場，也有望成為他們出道以來最大的一次全球行程。當年《Love Yourself》曾來台開唱，事實上，隊長RM本月6日開直播與粉絲互動時，也罕見吐露心聲，他表示2017年、2018年時期，或許還能以BTS隊長的身分一一回應外界問題，但現在每位成員都是獨立個體，有各自的界線，「我現在沒辦法替大家說任何話。」談到今年大家退伍後未立刻回歸，RM坦言確實想過快點重返舞台，但因為一些不能公開的原因，團體才放慢腳步。更震撼的是，他直言自己曾多次想過「BTS要不要解散團隊」，但最終因為成員之間的愛與對粉絲的尊重，選擇繼續走下去。不過，BTS回歸前夕話題不只音樂，近期，情侶刺青、穿同款服裝等細節通通被挖出，SM娛樂回應「沒有立場」，HYBE則保持沉默，引發部分激進粉絲租卡車示威，要求給說法。面對風波，柾國行程照常，，用實際人氣證明話題無損影響力。