▲賀來千香子（左）與佐野史郎（右）主演的《一直都愛你》，曾開出1992年日本民營電視台戲劇節目的最高收視數字34.1。（圖／摘自tbscontents）

▲《一直都愛你》原本是講賀來千香子（右）與布施博（左）錯過又重逢的愛情故事，但收視不振，編劇開始往變態的路線發展，收視一路衝高，終於大紅。（圖／摘自tbs）

▲孫耀威的首張國語專輯，主打歌〈認識你真好〉讓他打響在台灣的知名度，馬上成為少女崇拜的偶像。（圖／摘自NeonMusic）

1990年代來台發展的港星中，孫耀威憑著俊秀的外表與陽光的笑容，擄獲不少台灣女生的心。他的首張國語專輯主打歌〈認識你真好〉曲風輕鬆浪漫，為他迅速在台灣贏得不錯人氣，也成為他的代表作之一。不過這首歌的原曲：日本國民樂團「南方之星」演唱的〈涙のキッス〉，卻是搭配在日本引爆熱烈話題的變態名劇《一直都愛你》，情節的驚人程度和歌曲氣氛有極大反差。1990年代日劇在台正夯，多齣經典名劇的主題曲都被翻唱成國語歌曲，可是〈認識你真好〉的原曲〈涙のキッス〉卻是不太一樣的情形，因為《一直都愛你》在日本雖然收視爆高，在台灣卻不是那麼知名。真正的原因，可能在主演賀來千香子、布施博、宮崎萬純、佐野史郎，雖然都是日劇界的知名卡司，卻不是在台灣有人氣的偶像紅星。這齣戲初次在台亮相是1993年的5月下旬在衛視中文台的9點25分時段，該台主打的日本偶像劇會排在晚間8點黃金檔，因而這戲與台灣觀眾較耳熟能詳的日本偶像主演劇集就有了關注度的落差。其實《一直都愛你》剛開始在日本首播，收視率也不出色，首集才13，在當年日劇算是還不到及格（至少要15）的成績。情節描述賀來千香子與布施博是高中時的戀人，不料兩人的戀情造成一件悲劇發生，彼此的愛戀也就迅速終止。布施博雖有想挽回，寄給賀來千香子的信都被她爸爸處理掉，賀來千香子年近30歲時被爸爸安排和看起來是青年才俊的佐野史郎相親結婚，就在籌辦婚事時，意外再見到布施博。到此階段，劇情都沒什麼特別，就是尋常言情劇，也無怪乎前期收視拉不起來。可是隨著情節主軸進入賀來千香子與佐野史郎的婚姻生活，佐野史郎逐漸流露出詭異的行為，收視率突然開始成長。他的角色也因此越來越病態，戀母情結、被虐傾向、到買了皮鞭等情色用品要求妻子像女王一樣虐打他，觀眾看得頭皮發麻，又想知道他還能多變態，收視開始一路飆升，先是衝破20大關，基本上破20的日劇已經能算是受歡迎，這齣戲的最後一集卻衝到34.1，是當年所有日本民營電視台劇集開出的最高數字。本來只是男二的佐野史郎，意外成了全劇收視飆高的最大功臣，他的角色名叫冬彥，在日本當年創出了「冬彥現象」這個熱門名詞，指看似條件不差、卻是恐怖媽寶且意外病態的男性。主題曲〈涙のキッス〉調性與劇情完全不搭也有了合理的理由，因為在用這首歌當主題曲時，《一直都愛你》也還不知道要往越來越病態的方向發展。不過戲爆紅，主題曲當然也跟著紅，南方之星出道10多年，第一首賣破百萬張的單曲就是這首〈涙のキッス〉。因為歌曲在日本超紅，旋律又動聽，台灣樂壇拿來翻成國語也是理所當然，但為了配合孫耀威陽光的形象，這首歌的國語版就變成了詞意正面的〈認識你真好〉，不然日文原版〈涙のキッス〉，意思是「淚之吻」，顧名思義也知道不會是開心的內容。